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Spor

Teleset Mobilya Akhisarspor'dan Buruk'a destek

AKHİSAR,(DHA) - SÜPER Lig'de son 8 maçını kazanamayan Teleset Mobilya Akhisarspor, teknik direktör Okan Buruk'un geleceği hakkında açıklama yaptı

21 Aralık 2017 16:30

AKHİSAR,(DHA) - SÜPER Lig\'de son 8 maçını kazanamayan Teleset Mobilya Akhisarspor, teknik direktör Okan Buruk\'un geleceği hakkında açıklama yaptı. Alınan kötü sonuçların ardından Akhisarspor\'la yolları ayrılabileceği iddia edilen tecrübeli çalıştırıcıya yönetimden destek geldi. Kulüpten yapılan açıklamada, \"Basın ve medyada çıkan teknik direktör değişikliği ile ilgili haberler ve yakıştırmalar tamamıyla asılsız ve yalandır. Teknik direktörümüz Okan Buruk ve ekibi görevinin başındadır. Okan Buruk\'la birlikte gelecek sezon planlamamızı yapmaktayız. Bu tür haberleri kaleme alanları saygıya davet ediyoruz\" ifadeleri yer aldı.
Yeşil-siyahlılar ilk yarının son haftasında pazartesi günü Osmanlıspor\'a konuk olacak. Okan Buruk, cezası yüzünden karşılaşmayı tribünden izleyecek. Akigo\'da sakatlıkları süren golcüler Henrique ve Larsson\'un yanı sıra kart cezalıları sağ bek Lopes ile stoper Caner, Ankara\'da görev yapamayacak.

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