Teleset Mobilya Akhisarspor'da puan sevinci

AKHİSAR, (DHA)

SÜPER Lig\'de sezonun ikinci yarısına deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kalarak başlayan Teleset Mobilya Akhisarspor, 1 puana sevindi. Yeni transfer Dany\'nin 67. dakikada kırmızı kart görmesi nedeniyle yaklaşık 25 dakika 10 kişi mücadele eden yeşil-siyahlılarda teknik direktör Okan Buruk sonuçtan memnun olduğunu söyledi.

Zor bir deplasman maçı oynadıklarını anlatan deneyimli teknik adam, \"İkinci devrenin başında topu ağlarımızda gördük. Golü yedikten sonra ise kalemizde çok pozisyon verdik. Açıkçası skor 3-0 ya da 4-0 Sivasspor lehine gelişebilirdi. Ardından kırmızı kart görünce avantaj kaybettik. Ancak her şeye rağmen inanılmaz mücadele ettik\" dedi.

Dany\'nin gördüğü ikinci sarı kartın ağır bir karar olduğuna vurgu yapan Okan Buruk, \"Hatalı bir kart çıktı. Ancak 67. dakikadan sonra mücadele gücümüzü artırdık. İkinci yarıya böyle zor bir deplasmandan puan alarak başlamak önemliydi\" yorumunu yaptı.

Süper Lig\'de 10 maçtır galibiyet yüzü görmeyen Akigo, pazar günü evinde Antalyaspor ile karşılaşacak.

EMRAH ATAĞI

TRANSFERDE Kardemir Karabükspor\'dan golcü Seleznyov ve stoper Dany ile Bursaspor\'dan orta saha oyuncusu Bilal Kısa\'yı renklerine dahil eden Teleset Mobilya Akhisarspor\'un, Galatasaraylı Emrah Başsan\'la ilgilendiği belirtildi.

Teknik direktör Okan Buruk, Emrah transferi için Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim\'le herhangi bir görüşme yapmadıklarını ancak futbolcunun kendilerine önerildiği söyledi.

Buruk, \"Bu dönemde ya bir kanat alacağız ya da bir santrfor. Alternatiflerimizi değerlendiriyoruz\" ifadelerini kullandı.