T24 LogoT24 Logo
Spor

Teleset Mobilya Akhisarspor'da Okan Buruk isyan etti

Haldun AKYÜZ / AKHİSAR, (DHA) - Spor Toto Süper Lig'de 11 haftadır galip gelemeyerek tehlike hattına yaklaşan Teleset Mobilya Akhisarspor'da teknik direktör Okan Buruk, maçlarını gündüz oynamalarına isyan etti

02 Şubat 2018 15:49

Haldun AKYÜZ / AKHİSAR, (DHA) - Spor Toto Süper Lig\'de 11 haftadır galip gelemeyerek tehlike hattına yaklaşan Teleset Mobilya Akhisarspor\'da teknik direktör Okan Buruk, maçlarını gündüz oynamalarına isyan etti. 
\"Ligin ilk yarısında da maçlarımızın büyük bölümünü  gündüz oynadık\" diyen Buruk, \"Sezonun ikinci yarısında da açıklanan programa göre 4 hafta yine gündüz oynayacağız. Özellikle bu hafta Kasımpaşa, ardından Bursaspor ve Kardemir Karabükspor maçlarını tam öğle vakti saat 13.30\'da yapacağız. Bu maç programlarının saatlerinin adaletli olmasını istiyoruz\" diye konuştu.
Ligin ikinci yarısına üst üste 2 beraberlikle başlayan yeşil-siyahlılarda Okan Buruk, Ziraat Türkiye Kupası\'nın çeyrek final ilk maçında da Kayserispor\'u 1-0 yendiklerini hatırlatarak, \"Zor geçen kupa maçında aldığımız galibiyetle Kasımpaşa maçına moralli çıkacağız. Alacağımız puan veya puanlar üzerimizdeki  baskıyı da yok edecektir. Ligde Antalyaspor, kupada Kayserispor maçlarında, son dakikalara kadar gol arayıp bulmanın çok önemli olduğuna inanıyorum. Alacağımız tek galibiyet hem takımımıza hem haftalardır bekleyen taraftarlarımıza adeta doping  olacaktır\" dedi. 
Akhisaspor\'da Kadir sakat, Soner ise cezalı durumda bulunuyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Haldun AKYÜZAKHİSAR DHAToto Süper LigTeleset Mobilya AkhisarsporOkan BurukBurukKasımpaşaBursasporKardemir KarabüksporBuLiginOkan Buruk Ziraat Türkiye KupasıKayserisporAlacağımızLigde AntalyasporKadirSoner

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24