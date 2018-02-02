Teleset Mobilya Akhisarspor'da Okan Buruk isyan etti

Haldun AKYÜZ / AKHİSAR, (DHA) - Spor Toto Süper Lig\'de 11 haftadır galip gelemeyerek tehlike hattına yaklaşan Teleset Mobilya Akhisarspor\'da teknik direktör Okan Buruk, maçlarını gündüz oynamalarına isyan etti.

\"Ligin ilk yarısında da maçlarımızın büyük bölümünü gündüz oynadık\" diyen Buruk, \"Sezonun ikinci yarısında da açıklanan programa göre 4 hafta yine gündüz oynayacağız. Özellikle bu hafta Kasımpaşa, ardından Bursaspor ve Kardemir Karabükspor maçlarını tam öğle vakti saat 13.30\'da yapacağız. Bu maç programlarının saatlerinin adaletli olmasını istiyoruz\" diye konuştu.

Ligin ikinci yarısına üst üste 2 beraberlikle başlayan yeşil-siyahlılarda Okan Buruk, Ziraat Türkiye Kupası\'nın çeyrek final ilk maçında da Kayserispor\'u 1-0 yendiklerini hatırlatarak, \"Zor geçen kupa maçında aldığımız galibiyetle Kasımpaşa maçına moralli çıkacağız. Alacağımız puan veya puanlar üzerimizdeki baskıyı da yok edecektir. Ligde Antalyaspor, kupada Kayserispor maçlarında, son dakikalara kadar gol arayıp bulmanın çok önemli olduğuna inanıyorum. Alacağımız tek galibiyet hem takımımıza hem haftalardır bekleyen taraftarlarımıza adeta doping olacaktır\" dedi.

Akhisaspor\'da Kadir sakat, Soner ise cezalı durumda bulunuyor.