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Spor

Teleset Mobilya Akhisarspor'da kötü seri devam ediyor

AKHİSAR, (DHA)- SÜPER Lig'de ilk yarının son maçında Osmanlıspor'a 3-2 yenilerek galibiyet hasretini 9 haftaya çıkaran Teleset Mobilya Akhisarspor, bir ara zirve yarışı verdiği devreyi düşme hattının yalnız 4 puan üzerinde tamamladı

26 Aralık 2017 17:51

AKHİSAR, (DHA)- SÜPER Lig\'de ilk yarının son maçında Osmanlıspor\'a 3-2 yenilerek galibiyet hasretini 9 haftaya çıkaran Teleset Mobilya Akhisarspor, bir ara zirve yarışı verdiği devreyi düşme hattının yalnız 4 puan üzerinde tamamladı.
Ligde ilk 8 haftayı 16 puan ve ikinci Göztepe\'den averajla geride üçüncü sırada geçen Akhisarspor, son 9 maçta adeta durdu. Son galibiyetini 15 Ekim\'de Trabzonspor deplasmanında 6-1\'lik tarihi skorla alan yeşil-siyahlı ekip, bu mücadelenin ardından çıktığı 9 karşılaşmadan toplam 3 puan çıkarabildi. Akhisarspor bu periyotta 3\'ü son maçlarda üst üste olmak üzere 6 mağlubiyet alırken 3 sınavdan beraberlikle ayrıldı.
Yaşadığı büyük düşüşle devreyi 19 puanla 12\'nci sırada tamamlayan Akhisarspor, düşme hattındaki Konyaspor\'dan 4 puan fazla toplayabildi. 6 sezondur yer aldığı ligde düşme korkusu yaşamaya başlayan Akhisarspor, ara transferde özellikle hücum hattına takviye yapacak. Yeşil-siyahlılar, kadroda operasyon yaparak verim alınamayan isimlerle yollarını ayıracak. Ziraat Türkiye Kupası\'nda Perşembe günü Boluspor\'a konuk olup, ardından tatile çıkacak Akhisar\'da Başkent deplasmanında kırmızı kart gören Ömer, bu maçta yok. Sarı kart cezalısı durumuna düşen Mustafa Yumlu da ikinci yarıdaki Sivasspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

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