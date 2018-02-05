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Spor

Teleset Mobilya Akhisarspor'da kötü gidiş devam ediyor

AKHİSAR, (DHA) Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa'ya da deplasmanda 2-0 mağlup olarak önlenemez düşüsünü sürdüren Teleset Mobilya Akhisarspor, kendi rekorunu egale etmeye çok yaklaştı

05 Şubat 2018 14:58

AKHİSAR, (DHA)

Spor Toto Süper Lig\'de Kasımpaşa\'ya da deplasmanda 2-0 mağlup olarak önlenemez düşüsünü sürdüren Teleset Mobilya Akhisarspor, kendi rekorunu egale etmeye çok yaklaştı. Ligde 15 Ekim\'deki 6-1\'lik Trabzonspor galibiyetinden bu yana 12 maçtır kazanamayıp düşme korkusunu yakından hissetmeye başlayan Akhisarspor, pazar günü evinde Bursaspor\'u da yenemezse 2014-15 sezonundaki kötü serisini egale edecek. Akhisarspor, o sezon da Mustafa Reşit Akçay ve Roberto Carlos yönetiminde üst üste 13 maçta galip gelemedi. 
Ligde bu sezon son 12 maçta 5 beraberlik, 7 yenilgi alarak yalnız 5 puan toplayan Akhisar, 36 puandan 31\'ini kaybetti. Yeşil-siyahlılar, 12 maçlık periyotta 4 puan alabilen son sıradaki Karabükspor\'dan sonra ligin en başarısız takımı oldu. Akhisar\'da geçen sezonki başarılı performansın ardından bu sezon eleştiri oklarının hedefi olan Teknik Direktör Okan Buruk, Kasımpaşa yenilgisini, \"Sahada herşeyi yaptık, pozisyon bulduk ama gol atamadık\" şeklinde yorumladı. 
Akhisarspor, çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında Kayserispor\'a tarihinde ilk kez yarı finale çıkmak için konuk olacak.

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