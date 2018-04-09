Teleset Mobilya Akhisarspor'da Beşiktaş mesaisi başladı 

Teknik direktör Okan Buruk: \"Ligi rahat bir şekilde bitirmek istiyoruz\"

Barış GEZİCİ / AKHİSAR, (DHA)

SPOR Toto Süper Lig\'de Aytemiz Alanyaspor\'a deplasmanda 3-1 yenilerek son 4 maçında 3\'üncü mağlubiyetini alan Teleset Mobilya Akhisarspor\'da moraller bozulurken, teknik direktör Okan Buruk kayıpları telafi edeceklerini söyledi.

Cuma günü iç sahada oynayacakları Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarına ara vermeden başlayan yeşil-siyahlılarda hedefi belirleyen Buruk, \"Büyük takımlara karşı olumlu performansımız var. Bunu Beşiktaş karşısında da sürdüreceğimize inanıyorum. Zorlu bir maç bizi bekliyor ama Alanyaspor karşısında aldığımız üzücü mağlubiyeti unutturacağız. Ligde sezon sonuna kadar en az 2 maç daha kazanmalıyız. Ligi rahat bir şekilde bitirmek istiyoruz\" yorumunu yaptı.

Alanyaspor maçını bir an önce hafızalarından silmek istediklerini ifade eden tecrübeli çalıştırıcı, \"Sahada çok kötü bir oyun vardı. Özellikle 1-0 geriye düştükten sonra rakibimize birçok pozisyon verdik. Onları çok rahat bıraktı ve fazla hatalar yaptık. Sıcak hava da bizi olumsuz etkiledi. Alanyaspor bizden daha çak kazanmayı istedi ve iyi konsantre oldu\" dedi.

Ara vermeden idmanlara başladıklarını ifade eden Buruk sözlerini şu şekilde sürdürdü:

\"Bu hafta rakibimiz Beşiktaş\'ın yükselen bir formu var. Beşiktaş iç sahada oynadığı 2 maçı kazanarak buraya geliyor. Bizim yeniden iyi başlangıca ihtiyacımız var. Büyük takımlara karşı sergilediğimiz olumlu performansı sürdüreceğiz, elimizden gelenen en iyisini yapacağız.\"

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