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Spor

Teleset Mobilya Akhisarspor'a stat da çare olamadı

AKHİSAR,(DHA) - SÜPER Lig'de yeni evi Spor Toto Akhisar Stadı'nın açılmasıyla 5

29 Ocak 2018 17:51

AKHİSAR,(DHA) - SÜPER Lig\'de yeni evi Spor Toto Akhisar Stadı\'nın açılmasıyla 5.5 yıl sonra ilk kez ilçeye dönen Teleset Mobilya Akhisarspor, Antalyaspor önünde kötü gidişi sonlandıramadı. Eski teknik patronu Hamza Hamzaoğlu\'nun çalıştırdığı düşme hattındaki rakibiyle Süper Lig\'de ilk kez kendi evinde karşılaşan Akhisarspor, 1-1 beraberliği uzatma anlarında kurtardı. Ligde galibiyet hasretini 11 maça çıkarırken düşme hattıyla bağlarını da koparamayan yeşil-siyahlı ekip, 2014-15 sezonundaki kazanamama serisini egale etmeye çok yaklaştı. Akhisar, 2014-15 sezonunda ligde üst üste 13 maçta galip gelememişti.
Taraftarlara stadın açılış maçında galibiyet hediye edemedikleri için üzgün olduklarını belirten teknik direktör Okan Buruk, \"Taraftarımıza müthiş destekleri için bir kez daha teşekkür ediyorum. Keşke onları galibiyetle uğurlayabilseydik. Kazanamadık ama düşme barajındaki Antalyaspor\'la aramızdaki farkı korumayı başardık\" dedi.
Teleset Mobilya Akhisarspor\'da devre arasında takıma katılan isimlerden Seleznyov, kupadan sonra ligde de ağları sarsmayı başardı. Yeşil-siyahlı ekip, Ziraat Türkiye Kupası\'nda Kayserispor\'la çarşamba günü evinde oynayacağı çeyrek final maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

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