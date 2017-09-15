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Spor

Teleset Mobilya Akhisarspor telafi peşinde

AKHİSAR, (DHA)- SÜPER Lig'de ilk 3 maçta 7 puan alarak 3'üncü sıraya tırmandıktan sonra geçen hafta 3-0'lık Bursaspor deplasman yenilgisiyle 8'inci basamağa gerileyen Teleset Mobilya Akhisarspor, yarın Kardemir Karabükspor'u misafir edecek

15 Eylül 2017 16:59

AKHİSAR, (DHA)- SÜPER Lig\'de ilk 3 maçta 7 puan alarak 3\'üncü sıraya tırmandıktan sonra geçen hafta 3-0\'lık Bursaspor deplasman yenilgisiyle 8\'inci basamağa gerileyen Teleset Mobilya Akhisarspor, yarın Kardemir Karabükspor\'u misafir edecek.
Manisa 19 Mayıs Stadı\'nda saat 20.00\'de başlayacak müsabakayı Ümit Öztürk, İbrahim Bozbey ve Osman Gökhan Bilir hakem üçlüsü yönetecek.
Sakat ve cezalı oyuncusu bulunmayan yeşil siyahlı ekipte cezası sona eren Mustafa Yumlu da takımdaki yerini alabilecek. Teknik Direktör Okan Buruk, Karabükspor\'u yenerek Bursaspor mağlubiyetini telafi etmek istediklerini söyledi. İki takım arasında bugüne dek oynanan 8 maçın 3\'ünü Akhisarspor kazanırken, Kardemir Karabükspor 5 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Ege temsilcisi geçen sezon rakibine deplasmanda 1-0, Akhisar\'da ise 3-2\'lik skorla teslim oldu.

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