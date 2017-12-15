Teleset Mobilya Akhisarspor, PFDK'nın verdiği cezalara itiraz edecek

AKHİSAR, (DHA)- SÜPER Lig\'de Galatasaray\'a 4-2 mağlup olarak galibiyet hasretini 7 haftaya çıkarmasının üzerine bir darbe de Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu\'ndan (PFDK) alan Teleset Mobilya Akhisarspor, Lopes ve teknik direktör Okan Buruk\'a verdiği cezalara itiraz edecek.

PFDK, maçın ilk yarısında direkt kırmızı kart gören Lopes\'e ihracın ardından hakeme yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 3 maçtan men cezası verip cezanın kırmızı kart nedeniyle oynamaması gereken ilk müsabakayı takiben başlatılmasını kararlaştırmıştı.

Maçta tribüne gönderilen Okan Buruk\'a da müsabaka hakemine yönelik ihraç öncesi ve sonrası sportmenliğe aykırı hareketi, maç sonrası hakemler ve rakip teknik direktör Igor Tudor\'la ilgili sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı 5 maç ve 40 bin TL ceza kesmişti. Cezaları çok ağır bulan yönetim, Tahkim Kurulu\'na başvurarak indirim talep edecek. Yeşil-siyahlılar, pazar günü iç sahadaki Kayserispor maçına Lopes ve sarı kart cezalısı Sissoko\'dan yoksun çıkacak. Teknik direktör Okan Buruk da sahaya, yedek kulübesi ve soyunma odasına giremeyecek.