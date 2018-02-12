Teleset Mobilya Akhisarspor nefes aldı

AKHİSAR, (DHA) - SPOR Toto Süper Lig\'de Bursaspor\'u 1-0 yenerek 12 haftalık galibiyet hasretine son veren Teleset Mobilya Akhisarspor\'da yüzler aylar sonra güldü. Ligde son olarak 15 Ekim\'de Trabzonspor\'u deplasmanda 6-1 mağlup ettikten sonra aylardır kazanamayan Teleset Mobilya Akhisarspor, kritik galibiyetle 2014-15 sezonundaki 13 maçlık kazanamama serisini egale etmekten son anda kurtuldu. Ligde kötü gidişle düşme hattının kıyısına kadar gelen yeşil-siyahlı ekip, bu galibiyetle 15inci sıradaki Konyaspor\'a 4 puan fark atarak rahatladı. Türkiye Kupası\'nda geçen hafta Kayserispor\'u eleyip tarihinde ilk kez yarı finale çıktıktan sonra ligde de kazanmayı başaran Akhisar, haftaya son sıradaki Karabükspor\'u da yenmeyi başarırsa düzlüğe çıkacak.

Yeni evi Spor Toto Akhisar Stadyumu\'nda ilk kez lig maçı kazanan Akhisarspor, ikinci yarıda açılan sahasındaki 3 maçı 2 galibiyet 1 beraberlikle geçip hiç yenilmedi. Stadın açılış karşılaşmasında Antalyaspor\'la 1-1 berabere kalan yeşil-siyahlı ekip, evinde kupada Kayserispor, ligde de Bursaspor\'u aynı skorlarla mağlup etti. Ev sahibi ekipte ilk yarıda müthiş bir topuk vuruşuyla galibiyet golünü atan stoper Mustafa Yumlu, bu sezon takımına 4 puan kazandırdı. Ligin ikinci haftasında Antalyaspor ağlarını deplasmanda 85\'inci dakikada sarsarak Akhisarspor\'a 2-2 beraberliği getiren tecrübeli futbolcu, dün 19 haftalık suskunluğuna da son verdi.

BURSASPOR MAÇINA ÖZEL KONUK

Akhisar Belediye Başkanı Salih Hızlı, Bursaspor maçını Filistinli down sendromlu Mohammad Al Taweel ile birlikte protokol tribününde izledi. Başkan Hızlı, İsrail askerleri tarafından gözaltına alınıp serbest bırakılan ve psikolojik destek sağlanması amacıyla Türkiye\'ye getirilen down sendromlu Taweel\'i konuk etti. Taweel\'e sırtında ismi yazılı 45 numaralı forma hediye eden Salih Hızlı, genç Filistinli\'nin İsrail\'in yaptığı son baskı ve zulmün sembol ismi olduğunu söyledi.

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