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Spor

Teleset Mobilya Akhisarspor milli arayı boş geçmeyecek

AKHİSAR, (DHA) Spor Toto Süper Lig'de 34 puanla 9'uncu sırada yer alan Teleset Mobilya Akhisarspor, milli maçlar nedeniyle verilen arada Spor Toto 1'nci Lig ekibi Balıkesirspor'la hazırlık maçında karşı karşıya gelecek

24 Mart 2018 16:22

AKHİSAR, (DHA)

Spor Toto Süper Lig\'de 34 puanla 9\'uncu sırada yer alan Teleset Mobilya Akhisarspor, milli maçlar nedeniyle verilen arada Spor Toto 1\'nci Lig ekibi Balıkesirspor\'la hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. 
Yeşil-siyahlıların yarın Spor Toto Akhisar Stadı\'nda Balıkesirspor\'la oynayacağı karşılaşma saat 16.00\'da başlayacak. Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, Medipol Başakşehir karşılaşması öncesi takımının son durumunu yakın göreceğini belirterek, \"Lige verilen arayı boş geçirmek istemedik. En iyi şekilde Başakşehir karşılaşmasına hazırlanacağız. Balıkesirspor müsabakası bizim için faydalı olacak\" dedi.  
 

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