T24 LogoT24 Logo
Spor

Teleset Mobilya Akhisarspor, Kayserispor'u kupanın dışına itti

Kayserispor - Teleset Mobilya Akhisarspor: 2-2 Oktay ENSARİ / KAYSERİ, (DHA) STAT: Kadir Has HAKEMLER: Halis Özkahya (xx), Hakan Yemişken (xx), Serkan Çimen (xx) KAYSERİSPOR: Muammer (xx) - Levent(xx), Kana Bıyık (xx), Sapunaru (xx) (Dk

07 Şubat 2018 23:00

Kayserispor - Teleset Mobilya Akhisarspor: 2-2

Oktay ENSARİ / KAYSERİ, (DHA)

STAT: Kadir Has
HAKEMLER: Halis Özkahya (xx), Hakan Yemişken (xx), Serkan Çimen (xx)
KAYSERİSPOR: Muammer (xx) - Levent(xx), Kana Bıyık (xx), Sapunaru (xx) (Dk. 46 Mendes xx), Erkan Kaş (xx) (Dk. 46 Güray Vural xx) - Badji (xx), Espinoza (xx) (Dk. 63 Asamoah Gyan x), Boldrin (x), Amorim (x) - Varela (x), Artem Kravets (xx)
TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR: Fatih (xx) - Serginho (xx) (Dk. 46  Onur xx), Mustafa Yumlu (xx), Caner (xxx), Ömer Bayram (xxx) - Sissokko (xx), Soner (xxx), Muğdat (xxx) (Dk. 65 Larsson xx), Aykut (xx), Eray (xxx) - Seleznov (xx) (Dk. 73 Barbosa x)
SARI KARTLAR: Kana Bıyık (Kayserispor) - Eray (Akhisarspor)
GOLLER: Dk. 36 Kravets, Dk. 90+3 (P) Gyan (Kayserispor) - Dk. 25 Soner, Dk 69 Eray (Akhisarspor)

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Kayserispor ile Teleset Mobilya Akhisarspor 2-2 berabere kaldı. İlk maçı 1-0 kazanan Teleset Mobilya Akhisarspor yarı finale yükselen taraf olurken, Kayserispor kupaya veda etti.

9\'uncu dakikada Kayserisporlu Sapunaru ceza alanında topu önünde buldu. Yakın mesafeden şutunu kaleci Fatih güçlükle kornere çeldi.
25\'inci dakikada Akhisarspor atağında Seleznov\'un ara pasıyla Kayserispor ceza alanına giren Soner, yerden yaptığı vuruşuyla takımını 1-0 öne geçirdi.
36\'ncı dakikada Erkan Kaş\'ın ortasında Kayserispor\'un yeni santrforu Artem Kravets, topu kafayla filelere göndererek skoru eşitledi: 1-1.
38\'inci dakikada Kravets\'in ortasında kaleci Fatih\'le karşı karşıya kalan Kana Bıyık topa dokunamadı.
40\'ıncı dakikada Seleznov kaleci Muammer ile karşı karşıya kaldı. Golcü oyuncu pasını Muğdat\'a aktardı, Muğdat topu boş kaleye gönderemedi ve Kayserisporlu Kana Bıyık ve Muammer araya girerek topu uzaklaştırdı.
İlk yarı 1-1\'lik eşitlikle sonuçlandı.
53\'üncü dakikada Espinoza\'nın kullandığı serbest vuruşta, kaleci Fatih topu yumrukla uzaklaştırdı.
69\'uncu dakikada Akhisarspor defansının attığı uzun pası kovalayan Eray, sarı-kırmızılı defansın ofsayt gerekçesiyle duraksamasından yararlanarak takımını 2-1 öne geçirdi.
90+1\'inci dakikada Varela ceza sahasında yerde kaldı ve Kayserispor penaltı kazandı.
90+3\'üncü dakikada penaltı atışını kullanan Gyan, topu filelere gönderdi ve maçın skorunu belirledi: 2-2.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KayserisporTeleset Mobilya AkhisarsporENSARİKAYSERİ DHA STAT Kadir Has HAKEMLER HalisHakan YemişkenSerkanMuammerLeventxx Kana BıyıkSapunaruDkMendesErkan KaşGüray VuralBadjiEspinozaAsamoah GyanBoldrinAmorim

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24