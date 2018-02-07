Teleset Mobilya Akhisarspor, Kayserispor'u kupanın dışına itti

Kayserispor - Teleset Mobilya Akhisarspor: 2-2

Oktay ENSARİ / KAYSERİ, (DHA)

STAT: Kadir Has

HAKEMLER: Halis Özkahya (xx), Hakan Yemişken (xx), Serkan Çimen (xx)

KAYSERİSPOR: Muammer (xx) - Levent(xx), Kana Bıyık (xx), Sapunaru (xx) (Dk. 46 Mendes xx), Erkan Kaş (xx) (Dk. 46 Güray Vural xx) - Badji (xx), Espinoza (xx) (Dk. 63 Asamoah Gyan x), Boldrin (x), Amorim (x) - Varela (x), Artem Kravets (xx)

TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR: Fatih (xx) - Serginho (xx) (Dk. 46 Onur xx), Mustafa Yumlu (xx), Caner (xxx), Ömer Bayram (xxx) - Sissokko (xx), Soner (xxx), Muğdat (xxx) (Dk. 65 Larsson xx), Aykut (xx), Eray (xxx) - Seleznov (xx) (Dk. 73 Barbosa x)

SARI KARTLAR: Kana Bıyık (Kayserispor) - Eray (Akhisarspor)

GOLLER: Dk. 36 Kravets, Dk. 90+3 (P) Gyan (Kayserispor) - Dk. 25 Soner, Dk 69 Eray (Akhisarspor)

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Kayserispor ile Teleset Mobilya Akhisarspor 2-2 berabere kaldı. İlk maçı 1-0 kazanan Teleset Mobilya Akhisarspor yarı finale yükselen taraf olurken, Kayserispor kupaya veda etti.

9\'uncu dakikada Kayserisporlu Sapunaru ceza alanında topu önünde buldu. Yakın mesafeden şutunu kaleci Fatih güçlükle kornere çeldi.

25\'inci dakikada Akhisarspor atağında Seleznov\'un ara pasıyla Kayserispor ceza alanına giren Soner, yerden yaptığı vuruşuyla takımını 1-0 öne geçirdi.

36\'ncı dakikada Erkan Kaş\'ın ortasında Kayserispor\'un yeni santrforu Artem Kravets, topu kafayla filelere göndererek skoru eşitledi: 1-1.

38\'inci dakikada Kravets\'in ortasında kaleci Fatih\'le karşı karşıya kalan Kana Bıyık topa dokunamadı.

40\'ıncı dakikada Seleznov kaleci Muammer ile karşı karşıya kaldı. Golcü oyuncu pasını Muğdat\'a aktardı, Muğdat topu boş kaleye gönderemedi ve Kayserisporlu Kana Bıyık ve Muammer araya girerek topu uzaklaştırdı.

İlk yarı 1-1\'lik eşitlikle sonuçlandı.

53\'üncü dakikada Espinoza\'nın kullandığı serbest vuruşta, kaleci Fatih topu yumrukla uzaklaştırdı.

69\'uncu dakikada Akhisarspor defansının attığı uzun pası kovalayan Eray, sarı-kırmızılı defansın ofsayt gerekçesiyle duraksamasından yararlanarak takımını 2-1 öne geçirdi.

90+1\'inci dakikada Varela ceza sahasında yerde kaldı ve Kayserispor penaltı kazandı.

90+3\'üncü dakikada penaltı atışını kullanan Gyan, topu filelere gönderdi ve maçın skorunu belirledi: 2-2.

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