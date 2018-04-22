Teleset Mobilya Akhisarspor-Göztepe maçından notlar

AKHİSAR, (DHA)

Ziraat Türkiye Kupası\'nda hafta içinde Spor Toto Süper Lig lideri Galatasaray\'ı deplasmanda eleyerek tarihinde ilk kez finale kalan Teleset Mobilya Akhisarspor, Ege derbisinde ligdeki 5 maçlık galibiyet hasretine son vermek için çıktı.

Geçen haftaki Beşiktaş maçının ilk 11\'inde 4 değişiklik yapan Akhisarspor\'da kalede Lukac\'ın yerine Fatih oynadı.

Göztepe\'de sakatlığı bulunan takımın yıldız golcüsü Demba Ba, Bursaspor mücadelesinin ardından bu karşılaşmada da kadroya alınmadı. Ba\'nın yerine yine Bursa\'ya gol atan Ghilas ilk 11\'de forma giydi. Göztepe\'de cezalı Tayfur forma giyemedi.

Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, bu maçla eski takımı Göztepe\'ye yeniden rakip oldu. Akhisarspor\'dan önce geçen sezon Spor Toto 1\'inci Lig\'de sarı-kırmızılıları çalıştıran Buruk, sezonun ilk yarısındaki maçtan 2-0 mağlup ayrılmıştı.

OLCAN ADIN\'A DESTEK

Yeşil-siyahlı ekipte hafta içinde annesi Aysel Adın\'ı kaybeden Olcan Adın, acısına rağmen takım arkadaşlarını yalnız bırakmadı. Olcan, mücadeleye yedek kulübesinde başladı. Göztepeli futbolcular, maçtan önce Olcan\'a baş sağlığı diledi.

MAÇA YOĞUN İLGİ

İki takım taraftarları maça yoğun ilgi gösterdi. Konuk Göztepeliler, statta kendilerine ayrılan bölümü büyük oranda doldurdu. Kupada finale çıkan takımlarını ligde yalnız bırakmayan Akhisarlılar, sezonun ikinci yarısında kavuştukları yeni statta her maçtan önce gelenek haline gelen, \"Hasretinle yandı gönlüm\" şarkısını bir ağızdan söyledi.

