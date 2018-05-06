Teleset Mobilya Akhisarspor-Galatasaray maçından notlar



Barış GEZİCİ / AKHİSAR, (DHA)

Ziraat Türkiye Kupası\'nda 10 Mayıs Perşembe günü tarihinde ilk kez final mücadelesi verecek olan Teleset Mobilya Akhisarspor\'da teknik direktör Okan Buruk, ilk 11\'de 3 değişiklik yaptı.

Aykut, Ömer ve Olcan\'ın yerine Onur, cezası biten Sissoko ile iyileşen Soner oynadı. Galatasaray\'ı bu sezon daha önce kupa yarı finalinde deplasmanda 2-0 yenerek eleyen Akhisarspor\'da Buruk, o maçın ilk 11\'inden 10 kişiye müadelede şans verdi.

Süper Lig\'de şampiyonluk için en avantajlı takım olan lider Galatasaray\'da teknik direktör Fatih Terim, geçen hafta Beşiktaş derbisinde cezalı duruma düşen Belhanda\'nın yerine Selçuk İnan\'ı ilk 11\'de sahaya sürdü. Terim, Maicon ve sakatlığı bulunan Mariano\'nun yerine Serdar ve Linnes\'i oynattı.

Ligde tarihinde Galatasaray\'la oynadığı 11 maçın 10\'unu kaybedip yalnız 2013-14 sezonunda 6 Ekim 2013\'te Manisa\'da oynanan karşılaşmada 2-1 galip gelen Akhisarspor, rakibi karşısına ikinci kez 3 puan almak için çıktı.

Akhisar\'da sezonun ikinci yarısında kapılarını açan Spor Toto Akhisar Stadyumu, tarihi günlerinden birini yaşadı. Ligde şampiyonluk ve kümede kalma yarışını yakından ilgilendiren 90 dakikada tribünler tıklım tıklım doldu. Manisa ve çevre illerden gelip maça bilet bulabilen Galatasaray taraftarları kendilerine ayrılan tribünden takımlarına destek oldu.

Sarı-kırmızılıların sezonun son haftasında İzmir\'de konuk olacağı Göztepe\'nin Teknik Direktörü Tamer Tuna da karşılaşmayı tribünden takip etti.

Futbolculuk kariyerinde uzun yıllar Galatasaray\'da forma giyerek 7 şampiyonluk, UEFA Kupası ve Süper Kupa sevinci yaşayan Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, eski takımı ve hocası Fatih Terim\'e kritik maçta rakip oldu. Buruk, mücadele öncesi Terim\'e başarı diledi. Daha önce Galatasaray\'da forma giyen Olcan da maçtan önce eski takım arkadaşlarıyla hasret giderdi.

