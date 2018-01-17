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Spor

Teleset Mobilya Akhisarspor, Boluspor'u kupanın dışına itti

Teleset Mobilya Akhisarspor - Boluspor: 1-0 İlker KILIÇASLAN / MANİSA, (DHA) STAT: Manisa 19 Mayıs HAKEMLER: Mustafa Öğretmenoğlu (xx), Uygar Bebek (xx), Murat Ergin Gözütok (xx) TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR: Bora (xx) - Lopes (xx), Mustafa Yumlu (xxx),

17 Ocak 2018 19:52

Teleset Mobilya Akhisarspor - Boluspor: 1-0

İlker KILIÇASLAN / MANİSA, (DHA)

STAT: Manisa 19 Mayıs
HAKEMLER: Mustafa Öğretmenoğlu (xx), Uygar Bebek (xx), Murat Ergin Gözütok (xx)
TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR: Bora (xx) - Lopes (xx), Mustafa Yumlu (xxx), Caner (xx) (Dk. 46 Sissoko xx), Ömer Bayram (xxx), Eray (xxx), Aykut (xx), Muğdat (xx), Olcan (xx) (Dk. 76 Bilal Kısa xx), Henrique (xx), Seleznyov (xxx) (Dk. 62 Soner xx)
BOLUSPOR: Mahmut (xx) - Göksu (x), Mamadou Diarra (xx), Özgür (x) (Dk. 76 Sefa x), Poepon (xx), Guido Koçer (xx), Melih (x) (Dk. 46 Mustafa Durak x), Pedro Franco (xx), Andre Santos (xx)(Dk. 63 İrfan x), Yusuf Emre (x), Caner (x)
GOL: Dk. 38 (P.) Seleznyov (Akhisarspor)
SARI KARTLAR: Aykut, Ömer Bayram, Eray, Soner (Akhisarspor), Andre Santos, Yusuf Emre, Göksu, Guido Koçer (Boluspor)

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Boluspor\'u tek golle mağlup eden Teleset Mobilya Akhisarspor, adını çeyrek finale yazdırdı: 1-0. Rakibine deplasmanda oynadığı ilk karşılaşmada 2-1 mağlup olan Akigo, yeni transferlerinden Seleznyov\'un 38\'inci dakikada penaltıdan kaydettiği golle tur atlamayı başardı. Akhisar\'da Bursaspor\'dan takıma dönen Bilal Kısa da ikinci yarıda forma giydi.

6\'ncı dakikada Akhisarspor\'un kazandığı serbest vuruşu ceza sahası dışından kullanan Olcan\'ın kale gönderdiği top üst direkten auta çıktı. 
11\'inci dakikada Akhisarspor atağında Olcan\'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Lopes\'in kaleye çektiği sert şut, kaleci Mahmut\'tan geri döndü. 
38\'inci dakikada ev sahibi ekip penaltıdan öne geçti. Olcan\'ın ortasına hareketlenen Mustafa Yumlu, Bolu ceza sahası içinde Melih\'in faulüyle yerde kaldı. Hakem Mustafa Öğretmenoğlu penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Seleznyov topu ağlarla buluşturdu: 1-0.
İlk yarı bu skorla bitti.
59\'uncu dakikada gelişen Boluspor atağında Andre Santos\'un kaleye gönderdiği top Akhisarspor savunmasına çarptı. Savunmadan kaleye yönelen topa son anda kaleci Bora müdahale etti. 
80\'inci dakikada Akhisarsporlu Lopes\'in ceza sahası dışından verdiği pasla buluşan Eray\'ın kaleye çektiği sert şut kaleci Mahmut kornere çeldi. 
83\'üncü dakikada Boluspor atağında Mustafa Durak\'ın kale önünde gönderdiği topa yükselen Sefa\'nın kafa şutu üstten auta çıktı.
Maç 1-0 sonuçlandı.

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