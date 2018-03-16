Teleset Mobilya Akhisarspor, Ankara'da telafi peşinde

İZMİR, (DHA)

Spor Toto Süper Lig\'de geçen hafta evinde Trabzonspor\'a 3-1 yenilerek galibiyet serisini sonlandıran Teleset Mobilya Akhisarspor, yarın alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Gençlerbirliği ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Ankara 19 Mayıs Stadı\'nda Mete Kalkavan\'ın düdük çalacağı müsabaka saat 13.30\'da başlayacak. Yeşil-siyahlılarda Trabzonspor karşılaşmasında kırmızı kart gören orta saha oyuncusu Serginho mücalede forma giyemeyecek.

Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, Gençlerbirliği\'ni yenip tekrar çıkışa geçmek istediklerini söyledi. Rakiplerinin son 3 karşılaşmasını kaybettiğini ifade eden Buruk, \"Gençlerbirliği de yeniden yükselişe geçmek için bizi yenmek isteyecek. Zorlu bir karşılaşma oynayacağız. Futbolcularıma güveniyorum, istediğimizi alacağız\" dedi. İki takım sezonun ilk yarısında Manisa 19 Mayıs Stadı\'nda oynanan maçta 3-3 berabere kalmıştı.