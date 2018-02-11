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Spor

Teleset Mobilya Akhisarspor, 4 ay sonra galip!

Manisa ekibi, en son 4 ay önce Trabzonspor'u Trabzon'da 6-1 yenmişti

11 Şubat 2018 19:15

Süper Lig'de Teleset Mobilya Akhisarspor 12 hafta sonra galibiyetle tanıştı.

Spor Toto Süper Lig'de 21. hafta Akhisarspor sahasında konuk ettiği Bursaspor'u 1-0 mağlup etti. Ege ekibine yeni stadındaki ilk galibiyeti 24. dakikada attığı harika golle Mustafa Yumlu getirdi.

8. haftada aldığı 6-1'lik Trabzonspor galibiyetinden sonra ilk kez kazanan Okan Buruk'un öğrencileri 24 puana çıktı. Galibiyet hasreti 7 maça çıkan Bursaspor ise 26 puanda kaldı.

Yeşil-siyahlılar, Süper Lig'deki aldığı en son galibiyeti 6-1'lik skorla Trabzonspor'a karşı Trabzon'da elde etmişti.

Teleset Mobilya Akhisarspor 1-0 Bursaspor

Teleset Mobilya Akhisarspor: Lukac, Miguel Lopes, Caner Osmanpaşa, Mustafa Yumlu, Ömer Bayram, Larsson (Dk. 82 Muğdat Çelik), Eray Ataseven (Dk. 72 Serginho), Sissoko, Soner Aydoğdu, Olcan Adın, Seleznov (Dk. 89 Bilal Kısa)

Bursaspor: Harun Tekin, Barış Yardımcı (Dk. 68 Grozav), Ekong, Titi, Aziz Eraltay, Kembo, Bostock, Badu, Shehu (Dk. 61 Delarge), Yusuf Erdoğan, Stancu

Gol: Dk. 24 Mustafa Yumlu (Teleset Mobilya Akhisarspor)

Sarı kartlar: Dk. 49 Shehu, Dk. 86 Titi, (Bursaspor) Dk. 55 Soner Aydoğdu, Dk. 77 Serginho, Dk. 84 Ömer Bayram Dk. 89 Miguel Lopes, Dk 90+4 Mustafa Yumlu (Teleset Mobilya Akhisarspor) 

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