Teleset Mobilya Akhisarspor - Fenerbahçe maçının ardından

Onur ATIŞ / MANİSA, (DHA) - Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman 1-0 kaybedilen Akhisarspor maçının ardından Hakem Bülent Yıldırım\'a sert tepki gösterdi. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman\'ın hafta içinde yaptığı propagandanın işe yaradığını belirten Kocaman, \"Alper\'in kırmızı kartı çok haksızdı. Ne oldu da Alper\'i attı? Ne yaptı da kırmızı kart gördü? Alper topa hamle yapıyordu. Bülent Yıldırım geçen sezon 3 kez aynı hareketi yapan Beşiktaşlı Quaresma\'yı atamadı. Bülent Yıldırım 1\'inci dakikadan itibaren kötü niyetliydi. Tecrübem ve sezgilerime dayanarak hakem kendi kontrolünü sağladı. Bir anda bir kırmızı kart. Hakemleri yenme gücümüz yok\" dedi. Kocaman ilk 25 dakika iyi futbol oynadıklarını ardından düşüş yaşadıklarını belirterek, \"25\'inci dakikadan sonra oyuncular bireysel olarak kendilerini göstermeye çalıştı. Bu da dengemizi bozdu. Akhisar takımı sol kanattan kalemize 28 tane orta yapmış. Milli maç arasına moralli girmek istiyorduk, olmadı\" yorumunu yaptı.

Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk ise çok önemli galibiyet elde ettiklerini söyledi. Oyunun başından sonuna kadar doğru oynadıklarını belirten Buruk, \"Öndeki 3 futbolcunun hareket alanını kapattık. 90 dakika boyunca Fenerbahçe\'ye pozisyon vermedik. Rakip 9 kişi kalınca son 8 dakikada ikinci golü bulabilirdik. Fenerbahçe gibi bir takımı yenmek, 13 puana gelmek çok önemli. Kalplerini sahaya koyan oyuncularımı kutluyorum\" dedi. Hakem Bülent Yıldırım\'ın oyuna çok etki etmediğini belirten Buruk, \"Fenerbahçe\'ye gösterilen kırmızı kartlar doğruydu. Fenerbahçe\'den Janssen\'in de atılması gerekiyordu. Ben hafta içinde iki taraf adına da hakem hatası olmasın, kimsenin canı yanmasın dedim. Bu sözüm Bülent Yıldırım\'ı etkilemedi. Biz hak ederek galibiyet aldık\" yorumunu yaptı.

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-Aykut Kocaman açıklamalar

-Okan Buruk açıklamalar

HABER: Onur ATIŞ - KAMERA: Nermin UÇTU / MANİSA, (DHA)