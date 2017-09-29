Teleset Mobilya Akhisarspor - Fenerbahçe maçına doğru

MANİSA, (DHA) - Süper Lig 7\'nci haftasının açılış maçında Fenerbahçe, Teleset Mobilya Akhisarspor\'a konuk olacak.

Saat 20.00\'de başlayacak ve Manisa 19 Mayıs Stadyumu\'nda oynanacak mücadelenin hakem kadrosu ve ilk 11\'leri şu şekilde:

HAKEMLER: Bülent Yıldırım, Kemal Yılmaz, Asım Yusuf Öz

TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR: Lukac, Lopes, Mustafa, Caner, Ömer, Soner, Sissoko, Larsson, Olcan, Serginho, Henrique

FENERBAHÇE: Kameni, Isla, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Giuliano, Valbuena, Janssen

SON MAÇTA KAZANAN FENERBAHÇE

Fenerbahçe, bu sezon çıktığı 6 lig maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 11 puanla 4\'üncü sırada bulunuyor. Teleset Mobilya Akhisarspor ise 6 lig maçında 3 galibiyet 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 10 puan topladı ve 7\'nci sırada kendine yer edindi.

İki ekip son olarak 9 Nisan 2017\'de oynanan Süper Lig 2016/2017 Sezonu mücadelesinde Şükrü Saracoğlu Stadyumu\'nda karşı karşıya gelmiş ve sarı-lacivertliler sahadan 3-1\'lik galibiyetle ayrılmıştı.