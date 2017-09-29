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Spor

Teleset Mobilya Akhisarspor - Fenerbahçe maçına doğru

MANİSA, (DHA) - Süper Lig 7'nci haftasının açılış maçında Fenerbahçe, Teleset Mobilya Akhisarspor'a konuk olacak

29 Eylül 2017 22:16

MANİSA, (DHA) - Süper Lig 7\'nci haftasının açılış maçında Fenerbahçe, Teleset Mobilya Akhisarspor\'a konuk olacak.
Saat 20.00\'de başlayacak ve Manisa 19 Mayıs Stadyumu\'nda oynanacak mücadelenin hakem kadrosu ve ilk 11\'leri şu şekilde:
HAKEMLER: Bülent Yıldırım, Kemal Yılmaz, Asım Yusuf Öz
TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR: Lukac, Lopes, Mustafa, Caner, Ömer, Soner, Sissoko, Larsson, Olcan, Serginho, Henrique
FENERBAHÇE: Kameni, Isla, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Giuliano, Valbuena, Janssen
SON MAÇTA KAZANAN FENERBAHÇE
Fenerbahçe, bu sezon çıktığı 6 lig maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 11 puanla 4\'üncü sırada bulunuyor. Teleset Mobilya Akhisarspor ise 6 lig maçında 3 galibiyet 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 10 puan topladı ve 7\'nci sırada kendine yer edindi.
İki ekip son olarak 9 Nisan 2017\'de oynanan Süper Lig 2016/2017 Sezonu mücadelesinde Şükrü Saracoğlu Stadyumu\'nda karşı karşıya gelmiş ve sarı-lacivertliler sahadan 3-1\'lik galibiyetle ayrılmıştı.

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