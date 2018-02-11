Teleset Mobilya Akhisarspor - Bursaspor: 1-0

Barış GEZİCİ / AKHİSAR,(DHA) -

STAT: Spor Toto Akhisar

HAKEMLER: Serkan Çınar (xx), Erdem Bayık (xx), Mehmet Salih Mazlum (xx)

TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR: Lukac (xxx)- Lopes (xx), Caner (xx), Mustafa (xxx), Ömer (xxx), Eray (xxx) (Dk. 72 Serginho x), Sissoko (xxx), Larsson (xx) (Dk. 82 Muğdat xx), Soner (xxx), Olcan (xxx), Seleznov (xxx) (Dk. 89 Bilal)

BURSASPOR: Harun (xx)- Barış (x) (Dk. 68 Grozav x), Ekong (xx), Titi (xx), Behich (xx), Bostock (x), Badu (xx), Shehu (x) (Dk. 60 Delarge x), Ekoko (x), Stancu (x), Yusuf (x)

GOL: Dk. 24 Mustafa (Teleset Mobilya Akhisarspor)

SARI KARTLAR: Dk. 55 Soner, Dk. 77 Serginho, Dk. 84 Ömer, Dk. 89 Lopes, Dk.90+4 Mustafa (Teleset Mobilya Akhisarspor) - Dk. 48 Shehu, Dk. 86 Titi (Bursaspor)

SPOR Toto Süper Lig\'din 21\'inci hafta mücadelesinde Teleset Mobilya Akhisarspor evinde Bursaspor\'u 1-0 mağlup ederek 12 haftalık galibiyet özlemini sonlandırdı. Ev sahibi ekibin golü 24\'üncü dakikada Mustafa Yumlu\'nun ayağından geldi. Bu sonuçla Akhisarspor puanını 24\'e çıkarırken, kazanamama serisi 7 haftaya yükselen Bursaspor 26 puanda kaldı.

8\'inci dakikada ev sahibi ekibin kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Olcan\'ın ceza sahasına yaptığı ortada Mustafa Yumlu\'nun kafa vuruşunda top az farkla üstten auta gitti.

24\'üncü dakikada sol çaprazda serbest vuruşta topun başına geçen Akhisarlı Olcan\'ın ceza sahasına yaptığı ortada penaltı noktası üzerinde Mustafa Yumlu şık bir topuk vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

32\'nci dakikada Larsson\'un sol kanattan yaptığı ortada altıpas içinde Seleznov\'un topukla dokunuşunda top az farkla auta gitti.

45\'inci dakikada Caner Osmanpaşa\'nın hatalı pasında araya giren Bursasporlu Yusuf Erdoğan kaleciyle karşı karşıya durumda vurdu, kaleci Lukac topu kornere çeldi.

65\'inci dakikada Olcan\'ın sol kanattan kullandığı frikikte ceza sahasındaki Sissoko\'nun kafa şutunda top kaleci Harun\'da kaldı.

70\'inci dakikada sağdan kazanılan kornerde Olcan ceza sahasına kesti. Müsait durumdaki Sissoko\'nun kafa vuruşunda kaleci Harun gole izin vermedi.

75\'inci dakikada Bostock\'un ceza sahasına uzun pasında iyi yükselen Grozav penaltı noktası üzerinden kafa vurdu, Lukac topu tek hamlede kontrol etti.

90\'ıncı dakikada sol kanattan topla hareketlenen Ömer Bayram kaleyi düşündü, top üstten auta çıktı.

Karşılaşma Teleset Mobilya Akhisarspor\'un 1-0 üstünlüğü ile son buldu.