Teleset Mobilya Akhisarspor - Beşiktaş maçından notlar

Barış GEZİCİ / AKHİSAR, (DHA)

Beşiktaş\'ta 1 Mart\'ta Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde oynanan Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gördükten sonra 5 maç ceza alan Quaresma, cezasını tamamlayıp bu mücadeleyle takıma döndü. Portekizli yıldız ilk 11\'deki formasına yeniden kavuştu. Kartal\'da sarı kart cezaları biten 3 isimden Atiba, ilk 11\'de oynarken Tolgay ve Oğuzhan ise maça yedek kulübesinde başladı.

Süper Lig\'de sezonun ikinci yarısında kapılarını açan Spor Toto Akhisar Stadyumu, ilk kez Beşiktaş\'ı ağırladı. Yeni evinde daha önce Ziraat Türkiye Kupası\'nda Galatasaray\'la karşılaşan Akhisarspor, ligde üç büyüklerden birini Akhisar\'da ilk kez konuk etti. Maçta hem Akhisarlılar hem de Beşiktaşlılar kendilerine ayrılan yerleri tamamen doldurdu.

Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, futbolcu olarak 2 sezon forma giydiği Beşiktaş karşısına teknik adam olarak ilk galibiyetini almak için çıktı. Faal futbolculuk kariyerinde Inter\'de oynadıktan sonra 2004-05 ve 2005-06 sezonlarında siyah-beyazlılarda görev yaparak Türkiye Kupası\'nı kaldıran Buruk, eski takımına karşı daha önce teknik direktör olarak sahaya çıktığı 6 maçı 2 beraberlik, 4 yenilgiyle geçti.

Soner\'in sakat, Muğdat ile Lopes\'in cezalı olduğu ev sahibi Akhisarspor\'da Olcan da kadroya alınmadı. Ligde 4 maçtır galibiyete hasret kalan yeşil-siyahlılarda Olcan, Dany ve cezalı Muğdat\'ın yerine Kadir, Eray ve Aykut ilk 11\'de forma giydi.