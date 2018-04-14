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Teleset Mobilya Akhisarspor - Beşiktaş: 0-3

Barış GEZİCİ / AKHİSAR, (DHA) STAT: Spor Toto Akhisar HAKEMLER: Hüseyin Göçek (xx), Ali Saygın Ögel (xx), Erdem Bayık (xx) TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR: Lukac (x) - Aykut (x), Caner (xx), Mustafa Yumlu (xx), Ömer (xx), Eray (x), Sissoko (x) (Dk

14 Nisan 2018 01:01

Barış GEZİCİ / AKHİSAR, (DHA)

STAT: Spor Toto Akhisar
HAKEMLER: Hüseyin Göçek (xx), Ali Saygın Ögel (xx), Erdem Bayık (xx)
TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR: Lukac (x) - Aykut (x), Caner (xx), Mustafa Yumlu (xx), Ömer (xx), Eray (x), Sissoko (x) (Dk. 73 Bia xx), Larsson (x), Serginho (xx), Kadir (x) (Dk. 36 Henrique x), Seleznyov (x) (Dk. 60 Bilal x)
BEŞİKTAŞ: Fabri (xx) - Adriano (xx), Pepe (xxx), Tosic (xxx), Caner (xxx), Medel (xxx), Atiba (xx), Quaresma (xxx) (Dk. 81 Vida x), Talisca (xx) (Dk. 77 Tolgay xx), Babel (xxxx), Negredo (xxx) (Dk. 78 Mustafa Pektemek xx)
GOLLER: Dk. 3 ve 47 Babel, Dk. 20 Negredo (Beşiktaş)
SARI KARTLAR: Negredo (Beşiktaş)

Spor Toto Süper Lig\'de Beşiktaş, üst üste üçüncü galibiyetini Teleset Mobilya Akhisarspor\'u deplasmanda 3-0 yenerek aldı, zirvede Galatasaray ile Medipol Başakşehir\'in karşılaşacağı haftada kayıp yaşamayıp maç fazlasıyla liderliğe ortak oldu. Spor Toto Akhisar Stadyumu\'nda oynanan karşılaşmada siyah-beyazlı ekibin gollerini 3 ve 47. dakikalarda Babel ile 20. dakikada Negredo attı. Bu skorla Kartal, son 5 haftaya 59 puanla girerek rakiplerinin alacağı sonucu beklemeye başladı. Üst üste üçüncü yenilgisini alan, son 5 maçtır galibiyete hasret kalan Akhisarspor ise 34 puanda kaldı. Maçın son dakikalarında Beşiktaş ve Akhisar taraftarları İzmir Marşı\'nı bir ağızdan söyledi.

3\'üncü dakikada Beşiktaş henüz ilk atakta öne geçti. Caner\'in soldan pasıyla ceza yayı çaprazında buluşan Babel, yerden sert ve düzgün bir vuruşla kaleci Lukac\'ı avladı: 0-1.
6\'ncı dakikada gelişen siyah-beyazlı ekip atağında Quaresma\'nın sağ kanattan ortasına ceza alanı içinde Negredo\'nun kafa şutu yandan auta çıktı.
20\'nci dakikada Beşiktaş ikinci golü buldu. Caner\'in soldan ortası Serginho\'ya çarpıp ceza sahasında Negredo\'nun önünde kaldı. Negredo sol çaprazdan sert bir şutla farkı ikiye çıkardı: 0-2.
34\'üncü dakikada Quaresma sağ kanattan ortaladı, Caner\'in arka direkte şutu defanstan döndü. Babel ceza alanı dışında önünde bulduğu topa çok sert vurdu, meşin yuvarlak kale önünde bu kez de Mustafa Yumlu\'ya çarptı.
39\'uncu dakikada Akhisarspor gole yaklaştı. Ömer\'inorta sahadan kullandığı serbest vuruşa defanstan ileri çıkan Mustafa Yumlu\'nun kafa şutu kaleci Fabri\'de kaldı.
47\'nci dakikada Beşiktaş farkı 3\'e çıkardı. Adriano\'nun ara pasında Negredo\'nun sol çaprazdan kaleye şutladığı top Quaresma\'da kaldı. Quaresma\'nın müthiş şutunu Lukac aynı güzellikte kornere çeldi. Kornerden gelen topu soldan yine Caner, Babel\'in önüne bıraktı. Babel yaklaşık 25 metre mesafeden ağları havalandırdı: 0-3.
52\'nci dakikada Quaresma, Ömer\'den çaldığı topla sağ çaprazdan ceza sahasına girip sıfıra kadar inerek kaleye şutladı, top yan direkten dönüp oyun alanında kaldı.
55\'inci dakikada Caner\'in sol çaprazdan ortasına Medel\'in topun gelişine şutu üstten auta çıktı.
56\'ncı dakikada Akhisarspor mutlak golden oldu. Hızlı hücumda Larsson, kaleci Fabri\'yle karşı karşıya pozisyonda bomboş vurdu, top direğe çarparak yandan auta gitti.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş, Teleset Mobilya Akhisarspor\'u 3-0 mağlup etti. 

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