Teleset Mobilya Akhisarspor - Aytemiz Alanyaspor maçından notlar

Barış GEZİCİ / MANİSA, (DHA)

Teleset Mobilya Akhisarspor - Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi iki takım taraftarı centilmenlik örneği sergiledi. Akigo taraftar grubu, Alanya\'dan takımlarını desteklemeye gelen futbolseverlere nohutlu pilav ve ayran ikram etti. 1970 Akigo Taraftarlar Derneği Başkanı Cumhur Özkaynak, Alanyasporlu taraftarlarla çok iyi bir dostluk kurduklarını ifade ederken, Alanyaspor taraftarı grubu adına söz alan Fatih Aslan ise bu dostluğun tüm takımlara örnek olması gerektiğini dile getirdi. İki grup yemeğin ardından birlikte 19 Mayıs Stadı\'na gitti.

Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, geçen hafta deplasmanda 2-1 kaybedilen Medipol Başakşehir maçının ilk 11\'ini bozmadı. Aytemiz Alanyaspor\'da Beşiktaş maçından farklı olarak Scakey7in yerine Nsakala oynadı.

Karşılaşmayı yaklaşık 2 bin 500 futbolsever izledi. Alanyasporlu 500 civarında taraftar, takımlarına Manisa\'da destek oldu.

Bu sezon daha önce evinde oynadığı 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik alan Teleset Mobilya Akhisarspor, ilk kez yenilgiyle tanıştı.