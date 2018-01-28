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Spor

Teleset Mobilya Akhisarspor - Antalyaspor maçının ardından

Okan Buruk: "Taraftarlarımıza şükranlarımı sunuyorum" Hamza Hamzaoğlu: "Duygusal maç oldu" SÜPER Lig'in 19'uncu haftasında Spor Toto Akhisar Stadı'nın açılış mücadelesinde Teleset Mobilya Akhisarspor ile Antalyaspor 1-1 berabere kaldı

28 Ocak 2018 21:57

Okan Buruk: \"Taraftarlarımıza şükranlarımı sunuyorum\"

Hamza Hamzaoğlu: \"Duygusal maç oldu\"

SÜPER Lig\'in 19\'uncu haftasında Spor Toto Akhisar Stadı\'nın açılış mücadelesinde Teleset Mobilya Akhisarspor ile Antalyaspor 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, taraftarlara teşekkür etti. Buruk, \"Yeni stadımızı dolduran ve bizleri 90 dakika destekleyen taraftarlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Üzgünüz, onlara bir galibiyet hediye etmek isterdik. Fakat son dakika gelen golle 1-1 berabere kaldık. Anlamlı bir puan olduğunu düşünüyorum. Antalyaspor ile aramızdaki farkı koruduk. İkili averajda önemliydi. Yediğimiz golden sonra daha atak oynadık. Özellikle ikinci yarı baskılıydık. Ne yazık ki girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. Başkanımıza bir forvet alınması için başvurdum. İmkanlarımızı zorlayarak bünyemize uygun bir oyuncu daha  alabiliriz\" dedi.
HAMZA HAMZAOĞLU: \"DUYGUSAL MAÇ OLDU\"
Antalyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu ise kendisi için duygusal bir 90 dakika olduğunu söyledi. Hamzaoğlu, \"Akhisar\'da çok iyi günlerim geçti. Çok dostlarım oldu. Maça gelirsek her iki takımın oyuncuları elinden gelen mücadeleyi gösterdi. Galibiyet elimizdeyken son dakika içinde gelen golle Akhisar\'dan 1 puanla dönüyoruz. Sakatlıklarımız çoktu. Deplasmana 15 oyuncu ile geldik. Daha iyiye gideceğimize inanıyorum. Oyuncularımı ve Akhisarlı oyuncuları performansları için kutluyorum\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Okan Buruk\'un açıklamaları
- Hamza Hamzaoğlu\'nun açıklamaları

HABER: Haldun AKYÜZ - KAMERA: Barış GEZİCİ / AKHİSAR, (DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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