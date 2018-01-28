Teleset Mobilya Akhisarspor - Antalyaspor maçından notlar

Barış GEZİCİ / AKHİSAR, (DHA)

Teleset Mobilya Akhisarspor, Antalyaspor maçıyla yeni evi Spor Toto Akhisar Stadyumu\'na kavuştu. Yeşil-siyahlı taraftarlar, yıllardır yolunu gözledikleri yeni stadı ilk maçta tıklım tıklım doldurdu. Süper Lig\'deki 6\'ncı sezonunda ilk kez ilçede maça çıkan Akigo, bu karşılaşmada kendisini devler arenasına taşıyan eski teknik patronu Hamza Hamzaoğlu\'na da rakip oldu. Yeni stadın ilk golünü 21\'inci dakikada Antalyasporlu Emre Güral attı.

Akhisar\'ın 2012 yılından bu yana beklediği yeni stadının ilk ihalesi 5 Kasım 2013\'te yapıldı. İhaleyi alan firmanın mukavelesi, 21 Aralık 2015\'te sözleşme gerekçelerini yerine getirmemesi sebebiyle feshedildi. Yaşanan hukuki sürecin ardından Spor Toto Teşkilatı\'yla isim hakkı sözleşmesi yapılarak Mart 2017\'de ikmal ihalesine çıkıldı. İhale, 71 milyon 240 bin TL bedelle yenilenirken yarım kalan inşaat, Spor Toto\'nun desteğiyle 10 aylık kısa sürede tamamlandı.

UEFA standartlarındaki statta 115 metre uzunluğunda, 8 bin 970 metrekarelik hibrit çim saha bulunuyor. Stat, bu özelliğiyle Türkiye\'nin hibrit çim zeminli en büyük sahası ünvanını eline aldı. Federasyon kayıtlarına göre toplam 12 bin 139 kapasiteli statta 11 bin 485 taraftar koltuğu bulunuyor. Statta ayrıca çatıya 20 bin 265 metrekare özel membran kaplandı. Çatı, Akhisar\'ın simgesi olan zeytin yaprağı formunda inşa edildi. Tesiste stadyum altında 500, çevresinde ise 1000 araçlık otopark var.

Kardeş kulüp olan Akhisarspor ve Antalyaspor taraftarları, maçtan önce bir araya geldi. Akhisarlılar, konuklarını mücadele öncesi yemekte ağırladı. Taraftarlar, stada da kortej eşliğinde birlikte yürüyerek dostluk mesajları verdi.

Takımlarını 6 yıl sonra ilk kez Akhisar\'da izleme fırsatı bulan ev sahibi ekip taraftarları, yeni stadın açılışında kareografi hazırladı. Taraftarlar, üzerinde stadın ve taraftarların resmedildiği, \"Hasretinle yandı gönlüm\" yazılı dev bir pankart ile yeşil-siyah kartonlar açtı. Tribüne ay-yıldızlı bayrağımızın yanı sıra Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın resimleri asıldı.

İki takım, Türkiye Futbol Federasyonu\'nun Zeytin Dalı Harekatı için hazırlattığı, \"Kalbimizle duamızla Mehmetçiğin yanındayız\" pankartını taşıdı. Maçın başlama düdüğünden önce skorbordda, \"Afrin\'deki Mehmetçiklerimize selam olsun\" mesajı yazıldı.