Teleset Mobilya Akhisarspor - Antalyaspor: 1-1

Barış GEZİCİ / AKHİSAR, (DHA)

STAT: Spor Toto Akhisar

HAKEMLER: Bülent Yıldırım (xx), Asım Yusuf Öz (xx), Mustafa Sönmez (xx)

TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR: Lukac (xx) - Lopes (xx), Caner (xx), Mustafa Yumlu (xxx), Ömer Bayram (xx), Sissoko (xxx), Soner (xx), Olcan (xxx), Bilal (xx) (Dk. 76 Muğdat xx), Larsson (x) (Dk. 46 Seleznyov xxx), Henrique (x) (Dk. 81 Serginho xx)

ANTALYASPOR: Ferhat (xx) - Sangare (xx), Celustka (xx), Angelo (x), Musa Nizam (xx), Zeki (xx) (Dk. 71 Harun x), Charles (xx), Emre Güral (xxxx) (Dk. 84 Chico x), Danilo (xxx), Sakıb (xx), Deniz Kadah (xxx)

GOLLER: Dk. 21 Emre Güral (Antalyaspor) - Dk. 90+1 Seleznyov (Akhisarspor)

SARI KARTLAR: Charles, Zeki, Danilo, Sangare (Antalyaspor) - Bilal, Soner, Seleznyov (Akhisarspor)

Süper Lig\'de Teleset Mobilya Akhisarspor, yeni stadı Spor Toto Akhisar Stadyumu\'nun açılış maçında düşme barajındaki Antalyaspor\'la son dakikada attığı golle berabere kaldı: 1-1. Maçta konuk ekibin 21\'inci dakikada Emre Güral\'la attığı gole Akhisar, 90+1\'inci dakikada yeni transferi Seleznyov\'la karşılık verdi. Bu skorla ligde galibiyet hasretini 11 maça çıkaran Akhisar, 21 puanla düşme hattının 3 puan üzerinde kaldı. Antalyaspor, 18 puanla düşme hattından çıkamadı.

7\'nci dakikada gelişen Akhisar atağında Soner\'in ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Ferhat iki hamlede kontrol etti.

21\'inci dakikada konuk ekipten Emre Güral, Akhisar\'ın yeni stadının ilk golünü attı. Sol kanattan Danilo\'nun ortasını Deniz Kadah göğsüyle indirdi, Emre Güral, topun gelişine sert vurup Lukac\'ın sağından ağları buldu: 0-1.

34\'üncü dakikada ev sahibi gole yaklaştı. Antalyaspor ceza sahası dışında top Danilo\'nun eline çarptı. Kazanılan serbest vuruşta topun başına Bilal geçti. Bilal\'in müthiş vuruşunu Ferhat aynı güzellikte kornere çeldi.

İlk yarı konuk Antalyaspor\'un üstünlüğü ile sona erdi.

48\'inci dakikada gelişen Akhisar atağında Soner, tek pasla topu Olcan\'la buluşturdu. Olcan\'ın sol ayağıyla yerden vuruşu kaleci Ferhat\'ta kaldı.

53\'üncü dakikada Olcan\'ın sol kanattan ortasına Henrique\'nin ceza alanında kafa şutuna Ferhat rahat bir şekilde sahip oldu.

90+1\'inci dakikada Akhisar\'ın golü geldi. Ceza alanı içinde oluşan karambolde Mustafa Yumlu\'nun kafayla yükseklik kazandırdığı topu Chico uzaklaştırmaya çalıştı. Pozisyonu takip eden Seleznyov, fırsatı kaçırmayıp topu ağlara yolladı: 1-1.

Maç 1-1 eşitlikle bitti.

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