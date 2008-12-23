Telekulakta program satıcısı da tutuklandı

Sakarya Vali Yardımcısı Haluk Nuri Ballı'nın haziranda tutuklanmasıyla sonuçlanan 'ihale çetesi' soruşturması, yasadışı dinlemelerde kullanılan cihazların ne kadar yaygınlaştığını gözler önüne serdi.



Soruşturmayı genişleten polis hem Şeker Fabrikası'nda ihaleye fesat karıştıran yeni bir şebekeye ulaştı hem de bu tür örgütlere yasadışı telefon dinleme programı satan Ercan Ö.'yü gözaltına aldı. Hakim karşısına çıkan Ercan Ö., şebekeye cep telefonu aracılığıyla dinleme yapma imkânı tanıyan casus yazılım sattığı gerekçesiyle tutuklandı.



Polisteki ifadesinde, sattığı ürünlerin yasal olduğunu ve hiçbir kurumun iznine gerek duymadığını söyleyen Ercan Ö., kendisini savunurken çok sayıda şirketin internet üzerinden bu ürünleri pazarladığı bilgisini de verdi.



Zaman gazetesinin haberine göre; casus yazılım olayı, Sakarya Emlakçılar Odası'nın eski başkanı Keramettin Uçak'ın 31 Ocak 2008 tarihinde bürosunda intiharıyla gündeme geldi. Uçak'ın bıraktığı ihbar mektuplarındaki bilgi- ler üzerine harekete geçen polis, ihalelere müdahale eden bir şebekeyi deşifre etti. Aralarında Ballı'nın da bulunduğu kişiler tutuklandı.



Soruşturmada Ercan Ö. adlı kişi, Sakarya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Sakarya Şeker Fabrikası ihalesine fesat karıştırıldığı gerekçesiyle yapılan çete operasyonunda tutuklanarak cezaevine konuldu. Şebekeye telefon ve ortam dinlemeye imkân sağlayan programlar satmakla suçlanan Ercan Ö., polisin dinlemesine takılınca cezaevine konulan ilk casus program satıcısı oldu.



Sattığı ürünlerin yasal olduğunu iddia eden Ercan Ö., savcılıktaki ifadesinde hiçbir kurumdan yasal izin alınmasına gerek olmadığını savundu. Ercan Ö.'ye, casus program sattığı ve aynı operasyonda tutuklanarak cezaevine konulan çete üyesi Özgür B. ile yaptığı telefon görüşmeleri de soruldu. Ercan Ö.'nün, program sattığı çete üyesine telefona yükleme yaptığı paketinin iki tane olduğunu, bunlardan birinin ortam dinleme ve arama bildirim, diğerinin ise mesaj bildirim programı olduğunu söylediği kayda alındı.



Polis, telefon ve ortam dinleme programları satan Ercan Ö.'ye ifadesinin en sonunda ise sattığı ürünün sonuçlarını anlatıyor.

Buna göre, organize suç örgütü üyesi Özgür B., programı Adapazarı Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Keramettin Uçak'ı izletmek için kullandı. Uçak'ın telefonları ile bulunduğu ortamı dinlediler ve bunları kayıt altına alarak şahsa baskı ve şantaj unsuru olarak kullandılar. Neticede şahsın ölümüne sebep olan intihar süreci yaşandı.

