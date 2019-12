-TELEKULAK SKANDALINDA BİR İSTİFA DAHA NEW YORK (A.A) - 16.07.2011 - İngiltere'deki telekulak skandalının kendisini de hedef almasının ardından Amerikan ''Dow Jones&Co'' şirketinin üst yöneticisi ve şirketin sahibi olduğu Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin yayımcısı İngiliz asıllı Les Hinton istifa etti. Geçen hafta kapatılan ''News of the World'' gazetesinin de bağlı olduğu ''News International'' şirketinin, telekulak iddialarının olduğu 1997 ile 2005 yılları arasında başkanlığını yapan ve tüm bu şirketlerin sahibi medya patronu Rupert Murdoch'un ''News Corporation'' şirketine 50 yıldan beri hizmet veren Les Hinton, telekulak skandalının ABD'ye de yayılmaya başlamasının ardından Murdoch'a istifasını sundu. Hinton istifa etmesinin ardından Dow Jones ve WSJ'nin çalışanlarına yazdığı mektupta, ''(telekulak skandalıyla ilgili olarak) Olanlardan haberdar olmamama rağmen, şu anki koşullar altında New Corporation'dan istifa etmenin ve News of the World gazetesinin hareketlerinden dolayı acı çekenlerden özür dilemenin en uygun davranış olduğunu düşünüyorum'' dedi. Rupert Murdoch'un Hinton'un istifasını ''büyük üzüntüyle'' kabul ettiği bildirilirken 67 yaşındaki Hinton'un İngiltere'deki telekulak skandalı yüzünden şimdiye dek istifa eden en üst düzeyli isim olduğu bildirildi. Aynı gün Londra'da ''News International'' şirketinin üst yöneticisi Rebekah Brooks da görevinden istifa etmişti. Bu arada Hinton'un 2009 yılında ''News of the World'' gazetesinin karıştığı telekulak iddialarıyla ilgili olarak İngiltere'de meclis komitesi önünde tanıklık yaptığı da belirtildi. Amerikan Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI), Rupert Murdoch'a bağlı medya grubunun, dinleme faaliyetini ABD'de de yapıp yapmadığını anlamak için iki gün önce soruşturma başlattığı bildirilmişti.