Telekulak'ın 27 farklı yolu

T24 - Ankara Başsavcılığı’nın soruşturma dosyasına giren telefon dinlemeye ilişkin raporda, “kulak misafirlerinin” tam 37 farklı yöntemle dinleme yaptıkları ortaya kondu. Raporda, casus yazılım yönteminden konuşmadaki belirli sözcüklerin seçimine, lazer tabancasından vakumlama yöntemine kadar çok sayıda yöntem ayrıntılı olarak irdelendi.



Ankara Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma için düzenlenen yasadışı telefon dinleme yöntemleriyle ilgili rapor, “kulak misafirlerinin” tam 37 farklı yöntemle dinleme yaptıklarını ortaya koydu. Raporda, casus yazılımlardan konuşmadaki belirli sözcüklerin seçiminden lazer tabancasından vakumlama yöntemine kadar çok sayıda yöntem ayrıntılı olarak irdelendi.

Ankara Başsavcılığı’nın soruşturma dosyasına giren telefon dinlemeye ilişkin raporda, ortaya konulan izleme/dinleme yöntem ve yollarından öne çıkanlar şöyle:





GSM Scanner Aynı addaki cihazla belli bir bölgede, havadaki GSM frekanslı sinyaller taranıp bulunabilmekte, saptanan görüşmeler görevlilerin sahte baz istasyonu adı verilen bir başka cihazla, hedef bölgedeki cep telefonlarının sinyal aldığı baz istasyonları ele geçirilerek izlenebilmektedir.







Lazerle dinleme Hedefteki kişinin bulunduğu bina izlemeye alınabilmekte, söz konusu binadaki pencerelere lazer sinyali gönderilerek cihazın alıcısı ile camdan yansıyan sinyaller deşifre edilebilmektedir.





Bilgisayar üzerinden Kim kiminle ne zaman iletişim kuruyor sorusunu cevaplandırmak için uygulamada, pek çok teknik ve yöntem kullanılarak kişisel bilgisayarlar üzerinde yapılan internet gezintileri, e-posta trafiği, anlık ileti trafiği tespiti yapılabilmektedir.





Cep telefonları Cep telefonu işletmecileri; kimin, kimi, ne zaman aradığı ya da kısa mesaj gönderdiği ve kiminle ne kadar süre konuşma yapıldığına ilişkin bilgiye sahip durumda olup, bu kayıtları istenildiği zaman Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’na iletmektedirler.







Küresel konum belirleme (GPS) Yer tespiti konusunda temel bir yöntem olarak görülmektedir. Düzenli olarak bilgi yollayan uydulardan oluşmuş bir ağdan radyo sinyalleri aracılığıyla bilgi alınarak yer tespiti yapılmaktadır.







İstihbarat uyduları Özellikle askeri amaçlı olarak gökyüzünde yörüngeye yerleştirilmiş uydular aracılığıyla yeryüzündeki kişi ve tesislere ilişkin ayrıntılı görsel malzemeler ve çeşitli bilgiler edinilebilmektedir.





Casus yazılımlar Bu yazılımlarla görüntülerin aktarımı da yapılabilmektedir. Bunların her biri için ayrı programlar bulunabileceği gibi tüm bu işlevleri yerine getiren yazılımlar da piyasada satılmaktadır. Bazı casus yazılımlar bu tür işlemler için bilgisayardaki bluetooth özelliği ile bağlantılı olarak aktarımı gerçekleştirmektedir.





Ortam dinlemesi Cep telefonlarına yüklenen casus yazılımlar, böcek, lazer dinleme, vakumlama, mikrofonu olan bilgisayarlara yüklenen yazılımlar, casus kulaklık, sabit telefon, çiçeklik, saat gibi aletlere takılabilen aparatlar ile o ortamda yapılan konuşmalar dinlenip kaydedilebilmektedir.



Böcekli dinleme Böcek tabir edilen dinleme cihazları yalnızca 15 gram ağırlığında olup tüm istihbarat servisleri tarafından kullanılmaktadır. 18 saat ömrü olduğundan kısa operasyonlarda tercih edilmektedir. Bir radyo vericisinden ibaret olan cihaz, 24 metre mesafedeki tüm sesleri alabilmekte ve ortamdaki konuşmaları radyo alıcısına göndermektedir. Cep telefonlarının kapalı olması durumda bile çalışan ve ortamdaki konuşmaları aktaran sistemler geliştirilmiştir. Ortamda bilgisayar bulunması durumunda da yapılan konuşmaların dinlenme ve kaydedilme imkânı vardır.







Vakumlama yöntemi Bu yöntemde çanağa benzer bir alet söz konusudur. Çanağın dinlenmek istenen yöne çevrilmesiyle çanaktaki mikrofonda toplanan ses dalgaları kaydedilmektedir. Açık alandaki konuşmaların dinlenmesi için kullanılabilecek bir sistemdir.







Lazer tabancası Çanağa benzer bir aletin yanında lazer tabancasının doğrultulduğu yerdeki sesin yaydığı titreşimlerin algılanması esasına dayanmaktadır. Bu yöntemde lazer ışığı içerideki konuşmaların yaydığı ses dalgalarının pencere ve camdaki titreşimlerini algılayarak dinlemeyi yapana göndermektedir. Uzak mesafeden kapalı bir alandaki konuşmayı dinlemek için uygun bir sistemdir.







Echelon Bu sistemde dünyada internet üzerinde yapılan iletişim de dahil olmak üzere tüm uydu tabanlı iletişim denetlenmektedir. Bütün dünya üzerindeki uydu tabanlı iletişimi izleyen ve 5 devletin gizli servislerinin ortaklaşa çalışması sonucu kurulan ECHELON sistemi dünyanın çeşitli yerlerine konuşlandırılan antenler sayesinde tüm uydu tabanlı iletişimi (telefon görüşmeleri ve elektronik posta trafiği de dahil olmak üzere) gözetlemektedir.



