Telekulak skandalında sürpriz tutuklama

T24- İngiltere’de telekulak skandalı soruşturması devam ediyor. İlk olarak geçen hafta News of the World gazetesinin eski editörü Andy Coulson ile başlayan gözaltı zincirine eklenen en son isim, gazetenin eski CEO’su Rebekah Brooks oldu.

İngiliz polisi, birkaç gün önce yaşadığı baskılar nedeniyle istifa eden Brooks’un bugün gözaltına alındı.

Londra Metropolitan polisi, 43 yaşındaki Brooks’un News of the World hakkında çıkan telekulak ve yolsuzluk iddiaları üzerine gözaltına alındığını ifade etti.





Murdoch'un kalesi düştü





İlk kez 2005’te gündeme gelen ve 2007’de yaşanan tutuklamalarla krize dönüşen telekulak skandalı, yıllık geliri 32 milyar civarında olan Murdoch’ın medya imparatorluğunu İngiltere’de yıkılma noktasına getirdi.



Telekulak krizi, 168 yıldan beri yayımlanan News of the World’ün kapatılmasına, Murdoch’ın İngiliz BskyB televizyonunun tüm hisseleri için yaptığı teklifi geri çekmesine ve başta çalışanları olmak üzere gazetenin birçok yetkilisinin gözaltına alınmasına neden oldu.



Gazetenin 2007’de görevinden istifa eden editörü Andy Coulson, geçen hafta gözaltına alındıktan sonra kefaletle serbest bırakılmış, birkaç gün sonra eski yardımcılarından Neil Wallis gözaltına alınmıştı.



En son olarak Brooks’un gözaltına alınması, News International’ın üst düzey kadrosunu endişelendirecek gibi görünüyor. ABD’de Murdoch’a yönelik soruşturma başlatılması talep edilmişti.