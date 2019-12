-Telekulak skandalında "para" iddiası LONDRA (A.A) - 23.08.2011 - İngiltere'de telekulak skandalı nedeniyle kapatılan "News of the World" gazetesinin eski editörü Andy Coulson'ın, Muhafazakar Parti'nin iletişim danışmanlığı yaptığı dönemde gazetenin dahil olduğu "News International" şirketinden para aldığı ortaya çıktı. BBC'nin haberine göre, News International şirketi Coulson'a birkaç 100 bin dolarlık işten ayrılma tazminatı ödedi. Tazminat teklifiyle, Coulson'ın şirkete ait aracı almasına izin verildiği de kaydedildi. Muhalefetteki İşçi Partisi, Başbakan David Cameron'ın bu iddialar nedeniyle "ciddi sorularla karşı karşıya olduğunu" savundu. Coulson, News of the World gazetesinin editörlüğünden ayrıldıktan sonra, Temmuz 2007'de Muhafazakar Parti tarafından yıllık 275 bin sterlin maaşla işe alınmıştı. İddialar, Coulson'ın işe alındıktan sonra birkaç ay daha News International şirketinden para aldığını ortaya koydu. Muhafazakar Parti geçen yılki genel seçimde koalisyon hükümetinin büyük ortağı olunca, Coulson, Muhafazakar Parti lideri ve Başbakan David Cameron'ın iletişim danışmanlığını üstlenmişti. Andy Coulson, gazetenin editörü olduğu dönemde telefonların dinlendiğinden haberi olmadığını savunmuştu. Geçen ay skandal nedeniyle gözaltına alınan ve ekim ayına kadar kefaletle serbest bırakılan Andy Coulson, ocak ayında Başbakanlıktaki iletişim danışmanlığı görevinden istifa etmişti. Coulson, telekulak skandalıyla ilgili devam eden haberleri istifasına gerekçe göstermişti. Başbakan Cameron ise Coulson'ı işe aldığı gerekçesiyle eleştirilere maruz kalmıştı. Cameron, Coulson'ı işe aldığı için pişman olduğunu, ancak Coulson'a güvendiğini söylemişti. İngiltere'de telekulak skandalıyla ilgili soruşturma devam ediyor. Skandal nedeniyle geçen ay, News International şirketinin sahibi, medya patronu Rupert Murdoch ile oğlu James Murdoch İngiliz parlamentosuna ifade vermişti.