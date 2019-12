Telekulak operasyonları pek de korkutumuşa benzemiyor!

T24 - Telekulak skandalları ile sarsılan Türkiye, dinlemeelrden her ne kadar korkuyor gibi görünse de, internet üzerinden pazara sunulan dinleme cihazları satış patlaması yaşamaya başladı.



Yasa dışı olduğuna bakmadan bu cihazları internette pazarlayan şirketler, kredi kartına taksit ve ‘gold’ paket gibi kampanyalar yapıyor. “Eşini, dostunu, sevgilini dinle” şeklindeki sloganları da cabası! Vatan gazetesinde yayımlanan haber şöyle:



Ardı ardına yaşanan telekulak skandalları, mahkeme kararı olmadan dinleme yapan kurumlar 70 milyonluk Türkiye’yi ‘haklı bir paranoya’ya bağladı. Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre Türkiye’de 71 bin 538 kişi resmen dinlendi. Resmi olmayan dinlemelerin sayısı ise bilinmiyor. Ancak asıl vahimi bir yandan bu korkuyu yaşarken bir yandan da dinleme cihazlarının peynir ekmek gibi satılması.





James Bond bile kıskanır



Cihazların en kolay bulunduğu pazar ise internet. Sanal alemde James Bond’u kıskandıracak teknolojiye sahip onlarca cihazı uygun fiyata bulmak mümkün. Öyle ki, merkezi İzmir’de bulunan DMC Bilgisayar firmasının sitesi ‘telefondinlemeprogrami.com’da kampanya paketleri bile var.





Eşler ve patronlar alıyor



Paket fiyatlar, 450 ile 2 bin 250 lira arasında değişiyor. Sitede, müşteriler Türkiye’nin neresinde olursa olsun ürünleri kendilerine ulaştıracakları ve bu ‘hizmet’ten “mutluluk duyacakları” söyleniyor. Şirket yetkilisi Caner Korkmaz, müşterilerinin ağırlıkla evli eşlerden ve işyeri sahiplerinden oluştuğunu söylüyor.





Ekstrede de casusluk



Şirket, casusluk yapanın yakalanmaması için her türlü önlemi de almış. Caner Korkmaz, bu önlemlerden birini şöyle anlatıyor: “Yazılımları müşterilerimiz kendileri de kurabilirken bazen karmaşık geldiği için biz yazılımlarımızı telefonlara kuruyoruz. Müşterilerimiz de bu telefonları dinletmek istediği kişilere veriyorlar. Aldıkları ürünlerin detayı kredi kartı hesap özetlerinde gözükmüyor. Ekstrelerde sadece bilgisayar yazılım ücreti olarak geçiyor ve bu şekilde müşteri gizliliği de sağlanıyor.”





‘Hediye gibi verin’ tavsiyesi



Müşterilere ‘dinleme taktikleri’ de veriyor. Mesela, casus yazılımın yüklü olduğu telefonu dinlenmek istenen kişiye, “Canım sana yeni telefon aldım” diye hediye gibi verebileceği söyleniyor.





PTT’yle teslim kolaylığı



‘Şirket, PTT ile ürünleri elden de teslim ediyor. Telekulak’ı ticarete çeviren bir başka site ise ‘casusbocek.com.’ Sitede göze ilk çarpan şey ise sitenin İstanbul, Ankara, İzmir, Adana gibi illerde temsilciliklerinin olması. Yine onlarca ürünün bulunabildiği web sitesinde, casus programın 1-3 saat arasında hazırlandığı da not edilmiş.





‘Suça iştirakten ceza alırlar’



Bilişim Hukuku Uzmanı Avukat Ali Osman Özdilek: “Casus yazılımları ve cihazlarını kullanarak telefon dinleme, ortam dinleme ya da SMS takibi gibi faaliyetlerde bulunmak TCK’nın 132 ve 135’inci maddesine göre suçtur. Casus cihaz ve yazılımları sağlayanlar ise Yine TCK 39. maddede yer alan iştirak suçları hükmünce suça yardım ve yataklık etmekten dolayı suçludur. İşlenen suç ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiriyorsa 15 yıldan 20 yıla, müebbet hapis cezasını gerektiriyorsa 10 yıldan 15 yıla, diğer hallerde de cezanın yarısı kadar ceza alırlar. Türkiye’de hukuken bu konuda bir açıklık yok, ancak yeni bir dal olması ve uzman personelin çok olmaması derhal müdahale edilememesini doğuruyor. Diğer yandan casus yazılım firmalarının ürünlerinin çok kullanılması toplumda bunun bir suç olmadığı izlenimi oluşturuyor.”