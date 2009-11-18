Telekulak incelemesi yapan hâkime jet soruşturma

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TİB Başkanı: Arama hukuka uygun değil

Eminağaoğlu ve Kaçmaz'ın ihracı isteniyor

Telefonlarının yasadışı bir şekilde dinlendiğini iddia eden eski YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu'nun şikâyeti ile başlayan süreçte önemli gelişmeler yaşanıyor. Keskin hakkında jet bir soruşturmayla sonuçlanan süreç şöyle gelişti:Eminağaoğlu, kendisine ve YARSAV'a ait telefonların ve bilgisayar yazışmalarının, Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği üçer aylık genel izleme ve dinleme yetkileriyle dinlenip izlendiği iddiasıyla MİT, Emniyet ve TİB görevlileri hakkında suç duyurusunda bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bu başvuru hakkında takipsizlik kararı verdi. Eminağaoğlu’nun itirazı üzerine dosya Osman Kaçmaz’ın başkanlığını yaptığı Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gitti.Takipsizlik kararını “eksik soruşturma” gerekçesiyle kaldıran Kaçmaz, bir hâkim başkanlığında bilirkişilerden oluşan teknik bir heyet oluşturularak, TİB kayıtlarının incelenmesine ve daha sonra soruşturma yapılıp yapılmaması yönünde karar verilmesine hükmetti.Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararının gönderildiği Ankara 1. Sulh Ceza Hâkimi Hayri Keskin, üç kişilik bilirkişi heyetiyle birlikte 6 Kasım'da TİB'e giderek yaklaşık 4,5 saat süreyle arama ve inceleme yaptırdı.Cumhuriyet savcılığından sonra TİB Başkanlığı görevine atanan Fethi Şimşek, kurumda yapılan aramanın Türk Ceza Kanunu hükümlerine aykırı ve hukuksuz olduğunu öne sürdü. Hâkim Hayri Keskin ise, mahkeme kararına işaret ederek, arama ve incelemeleri sürdürdü.Şimşek ve Keskin, daha sora karşılıklı olarak suç duyurusunda bulundular.Adalet Bakanlığı TİB Başkanı Şimşek'in suç duyurusunu işleme koyarak Ankara 1. Sulh Ceza Hâkimi Hayri Keskin hakkında soruşturma başlattı. Adalet Bakanı'nın emri ve onayıyla görev yapan Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu üyesi müfettişler, adliyeye giderek Keskin'in ifadesini aldılar.Geçen hafta yapılan YARSAV seçimlerinde tekrar seçilemeyen Yargıtay Savcısı Ömer Faruk Eminağaoğlu ile Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Osman Kaçmaz'ın telefonları “Ergenekon örgütüyle ilişki” iddiasıyla dinlemeye alınmıştı.Adalet müfettişleri, Eminağaoğlu ile Kaçmaz'ın hâkimlik ve savcılık mesleğinden ihracını talep etmişlerdi. İki isim hakkındaki son kararı, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu verecek.