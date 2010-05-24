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'TELEKULAK' iddiası araştırılıyor

Adalet Bakanı Ergin, Yargıtay üyelerine ait olduğu iddia edilen ses kayıtlarına ilişkin, ''Konu, ilgili organlarca takip ediliyor. Araştırmalar devam ediyor'' dedi.

24 Mayıs 2010 03:00

T24- Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Yargıtay üyelerine ait olduğu iddia edilen ses kayıtlarına ilişkin, ''Konu, ilgili organlarca takip ediliyor. Araştırmalar devam ediyor'' dedi.


Ergin, Türkiye Adalet Akademisi ve İsveç Mahkemeler İdaresince düzenlenen, ''Çağdaş Demokrasilerde Yargı ve Medya İlişkileri'' sempozyumundan ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı.


Ergin, bir gazetecinin ''Yargıtay ile ilgili bazı ses kayıtları haber olmuştu. Konuyla ilgili takip açısından bir girişimde bulunuldu mu'' sorusu üzerine, ''Konu, ilgili organlarca takip ediliyor. Araştırmalar devam ediyor'' diye konuştu. 


Bir başka gazetecinin ''Ses kayıtlarının ilgililer tarafından yalanlanmadığını'' ifade etmesi ve ''Konuşulanları yargıya müdahale olarak değerlendirip değerlendirmediğini'' sorması üzerine Ergin, şunları söyledi:

''Bütün bunlarla ilgili süreç işliyor. Şu aşamada işleyen bir sürece yorum yapmak suretiyle müdahalede bulunmak istemiyorum. Bu konularda adil yargılanma hakkına ve bağımsız, tarafsız yargı ilkesinin ihlaline dönük olabilecek her türlü yorum ve değerlendirmeden kaçınmak benim birinci görevim.''

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