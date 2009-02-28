Telekulak için ilk suç duyurusu Gedik'ten

Yasalara aykırı dinleme ve yayımlamayla ilgili olarak, ilk suç duyurusu Doğan Yayın Holding Başkan Yardımcısı Soner Gedik’ten geldi. Gedik, yaptığı telefon görüşmesini yayımlayan üç internet sitesi ve üç gazete aleyhinde ayrı ayrı suç duyurusunda bulundu



2008 başından bu yana, kritik zamanlamalarla çeşitli internet sitelerine yüklenen ses kayıtlarıyla ilgili ilk suç duyurusu, Doğan Yayın Holding Başkan Yardımcısı Soner Gedik’ten geldi.

Gedik, Maliye Bakanı Kemal Unakıtan’ın bilgisi ve izniyle konuştuğu Gelir İdaresi Başkanı Mehmet Akif Ulusoy ile yaptığı telefon görüşmesini yayımlayan üç internet sitesi ve üç gazete aleyhinde, “haberleşmenin gizliliğini basın yoluyla ihlal ettikleri” gerekçesiyle ayrı ayrı suç duyurusunda bulundu.



Çarpıcı isimlere ait olduğu öne sürülen ses kayıtlarıyla ilgili olarak bugüne kadar “şikâyet yok” gerekçesiyle harekete geçmeyen savcılıklara, ilk kez suç duyurusunda bulunuldu.

Gedik, avukatları Şehnaz Yüzer ve Yücel Döşemeci aracılığıyla, dün Sarıyer Cumhuriyet Başsavcılığı’na altı ayrı suç duyurusunda bulundu. Suç duyurularının ortak metninde şu ifadeler yer aldı:



GÖRÜŞMELERİ YAYIMLADILAR: Müvekkilimiz Soner Gedik, Doğan Yayın Holding üst düzey yöneticilerindendir. Sözü edilen gazetede (internet sitesinde) müvekkilimiz ve Gelir İdaresi Başkanı Mehmet Akif Ulusoy arasında yapılan telefon görüşmeleri yayımlanmıştır. Bilindiği gibi TCK’nın 132. maddesinde şüphelilerin eylemi, açıkça suç olarak düzenlenmiştir. Söz konusu maddede şu düzenleme yer almaktadır:



4.5 YILA KADAR HAPİS: “Kişiler arasındaki haberleşmenin gizliliğini ihlal eden kimse, 6 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır. Bu gizlilik ihlali haberleşme içeriklerinin kaydı suretiyle gerçekleşirse, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Kişilerin arasındaki haberleşme içeriklerini hukuka aykırı olarak ifşa eden kimse, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Kişiler arasındaki haberleşmenin içeriğinin basın yayın yolu ile yayımlanması halinde, ceza yarı oranında (1.5 yıldan, 4.5 yıla kadar) artırılır.”



HABERLEŞME HÜRRİYETİ: Anayasamızın “Haberleşme Hürriyeti” başlıklı 22. maddesinde yer alan ve “Herkes haberleşme hürriyetine sahiptir. Haberleşmenin gizliliği esastır” şeklinde düzenlenerek koruma altına alınmış bulunan “haberleşmenin gizliliği” ilkesi, şüphelilerin bu eylemi ile ihlal edilmiştir.



TOPLUMSAL BARIŞ: Sayın makamınızca da takdir olunacağı üzere, çağdaş toplumların vazgeçilmez haklarından olan haberleşme hürriyetinin ihlali, toplumsal barışı da tümüyle ortadan kaldıran bir eylemdir. Zira şüpheliler, bu eylemleriyle, sadece müvekkilimizin haklarını ihlal etmekle kalmamış, toplumda var olan ‘haberleşmenin gizliliğinin korunduğu’ inancı da tümüyle ortadan kaldırılmıştır.

Anayasa ve TCK tümüyle ihlal edildiğinden, başsavcılığınıza başvurarak dava açılmasını talep etmek zorunluluğu doğmuştur.



Altı suç duyurusu



Gedik, konuşma içeriklerine yazılı ve ses kaydı olarak yer veren “www.ihlassondakika.com”, “www.postmedya.com”, “www.sonsayfa.com” adlı internet siteleri ile Sabah, Vakit ve Star gazeteleri aleyhinde ayrı ayrı suç duyurusunda bulundu. Suç duyurularında, söz konusu internet siteleri ve gazetelerin sorumlu müdürleri ile sorumlu müdürlerin bağlı olduğu yetkililer hakkında dava açılması talep edildi.



Adresleri yok



“www.postmedya.com” aleyhindeki suç duyurusunda, söz konusu internet sitesine içerik sağlayıcıların (editör) adreslerinin yer almadığı belirtilerek, bunun 5651 sayılı yasaya göre ayrıca suç oluşturduğu anımsatıldı. İçerik sağlayıcılarının adreslerine, ilgili internet sitesinin yer sağlayıcısı olan Selçuk Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nden ulaşılabileceği anımsatıldı.



Kanıtlar sunuldu



İnternet sitelerine yönelik suç duyurularının ekinde, ilgili internet sitelerinde yer alan ses kayıtlarına ilişkin CD’ler kanıt olarak sunuldu. Gazetelerle ilgili suç duyurularının ekinde de Star gazetesinin “Bu konuşmalar çok can yakar”, Vakit gazetesinin, “Karakutudan şok itiraflar” ve Sabah gazetesinin, “Şok pazarlık internette” başlıklı haberleri kanıt gösterildi.

