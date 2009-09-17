Telekulak Cumhuriyeti de dinlemiş

Ergenekon soruşturması kapsamında Cumhuriyet gazetesi Ankara Bürosu’nun santral telefonlarının da dinlendiği ortaya çıktı. Olay dünkü Cumhuriyet’te “Gazetemizi dinliyorlar” manşetiyle yer aldı. Davanın ek klasörlerinde yer alan dinleme kararlarına göre, 2. iddianamenin sanıklarından Cumhuriyet gazetesi Ankara Temsilcisi Mustafa Balbay’a yönelik teknik takipler kapsamında Balbay’ın iki cep telefonunun yanı sıra, Cumhuriyet Ankara bürosunun santral telefonları da dinlemeye alındı.



Haklarında herhangi bir dinleme kararı bulunmayan çalışanlar arasında yer alan iki muhabirin haber kaynaklarıyla yaptığı görüşmeler de dava dosyasına konuldu.



Hukukçular santral telefonunun dinlenemeyeceği ve bunun özel hayatın gizliliğini ihlal ettiğini bildirirken, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Orhan Erinç, 'Bunun basın ve ifade özgürlüğünün yok sayılması' olduğunu söyledi.



Muhabirler de dinlendi



Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 2. iddianameyle ilgili 17 ek klasörü daha mahkemeye gönderdi. Klasörlerdeki dinleme kararlarında göre, Balbay’ın cep telefonlarının yanı sıra Cumhuriyet’in Ankara Bürosu’nun santral telefonları da dinlendi.



Büroda görevli muhabirlerden Fırat Kozok’un RTÜK üyesi Şaban Sevinç’le, İlhan Taşçı’nın o dönem CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’yla yaptığı görüşmeler de kayda alınarak klasörlere konuldu. Bu görüşmelerde Kozok, Sevinç’e RTÜK toplantısından sonra yapılan bir açıklamayla ilgili sorular yöneltiyor. Taşçı da Kılıçdaroğlu’ndan hazırladığı bir haberle ilgili teknik detaylar hakkında bilgi alıyor.



Cumhuriyet Gazetesi suç duyurusunda bulundu



Cumhuriyet’in avukatları, Adalet Bakanlığı’na başvurarak, dinleme kararı veren ve talep eden hakim ve savcılar hakkında suç duyurusunda bulundu. Dilekçede büro telefonlarının 'Balbay’ın şahsi telefonuymuş gibi' dinlendiği belirtilerek, 'Bu karar sonucunda gazetemizin, Ankara büromuzda çalışan gazetecilerin ve çalışanların tamamının görüşmeleri dinlenilmiş ve kayda alınmıştır. Bu durum açıkça yasanın ihlalidir' denildi.



Cumhuriyet avukatı Akın Atalay da şunları söyledi:



“Bu basın özgürlüğü açısından çok büyük bir skandal. Bu karar dinlemeye alınan telefonun ulusal bir gazeteye ait genel bir telefon olduğu bilinerek verilmiş bir karardır. Bu gerçek amacın, o gazetede çalışan bütün gazetecilerin telefonlarının kayda alınması olduğunu gösteriyor. Karar hukuka aykırıdır. Gazetenin telefonlarının dinlenilmesini isteyen ve bu kararı veren yargı görevlilerinin sorumlulukları vardır. Cumhuriyet gazetesi bu sorumluluğun takipçisi olacaktır.”



Muhabir Taşçı’nın Kılıçdaroğlu’yla yaptığı ve dava dosyasına giren konuşmasının bir bölümüyse şöyle:



İlhan T: Merhaba efendim,

Kemal K: Merhaba, nasılsınız?

İlhan T: Teşekkür ediyorum, kusura bakmayın, bu yoğunluğunuzda rahatsız ettik

Kemal K: Yok estağfurullah, estağfurullah

İlhan T: Öncelikle

Kemal K: Bombaları patlatıyorsunuz

(...)

İlhan T: Bu şey için rahatsız etmiştim, teknik de bişey rahatsız ettim ama

Kemal K: Estağfurullah



TGC: Hiç kimse güvende sayılamaz



Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Orhan Erinç konuyla ilgili olarak, 'Herkesin gerçekleri öğrenme hakkı ve bilgi edinme hakkını ihlal eden ‘gazete dinlenmesi’ aslında Türkiye’de yaşayan herkesin ifade özgürlüğü hakkının gaspıdır. Basın özgürlüğü ve herkesin ifade özgürlüğü hukuk yoluyla korunur. Bu yüzden basın özgürlüğünü gizli dinlemeyle ortadan kaldıran zihniyetin hâkim olduğu bir toplumda hiç kimse güvende sayılamaz' dedi.



ÇGD: Kabul edilemez



Çağdaş Gazeteciler Derneği Başkanı Ahmet Abakay ise bu durumun çokşaşırtıcı olmadığını belirterek bugünkü hükümetin düşünce basın özxgürlüğü konusundaki ikiyüzlü tutumun bildiğini vurgulayarak, 'Bu durumun yargıya, hukuk sistemine bu denli yansıdığını görmek insanı şaşırtıyor. Bu durum sadece basın özgürlüğünün değil temel insan haklarının da ihlalidir, bu suçtur, kabul edilemez bir durumdur. Yetkili makamlara suç duyurusunda bulunuyorum' dedi.

