-TELEKONFERANSLA LİBYA ZİRVESİ PARİS (A.A) - 28.03.2011 - ABD Başkanı Barack Obama, Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, İngiltere Başakanı David Cameron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel, telekonferans yöntemiyle Libya konusunu görüşmeye başladı. Fransa Cumhurbaşkanlığı kaynaklarının verdiği bilgiye göre görüşme TSİ 20.15'de başladı. Görüşmede Libya'daki durum ve Londra'da yarın yapılacak olan toplantının ele alındığı belirtildi. Görüşmede, Fransa ve İngiltere'nin, Libya'da siyasal dönüşüme ilişkin önerilerinin de ele alındığı kaydedildi.