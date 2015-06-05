Telekomünikasyon şirketi Orange'ın İsrail'den çekilmesine Netanyahu'dan sert tepki

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Fransız telekomünikasyon şirketi Orange'ın, İsrailli operatör "Partner" ile iş birliklerini bitirme kararına tepki gösterdi. Orange'ın İsrail'deki faaliyetlerini bitirmesine yönelik çağrıların bu sonuca sebep olduğunu savunan Netanyahu, "Bu saçma dramayı affetmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Fransız hükümetine, bir kısmı kendisine ait olan bir şirketin yaptığı sefil açıklamayı ve sefil icraatı açıkça reddetmesi çağrısında bulunuyorum" diyen Netanyahu, "dostlarına" da seslenerek, "Yahudi devletine karşı her türlü boykota karşı olduklarını açıkça ve yüksek sesle deklare etmeliler" dedi.

Netanyahu, "İsrail'in kendisini roketlerden ve tünellerden korumasının otomatik olarak kınama ve boykot girişimlerine yol açtığını" savundu.

Fransız telekomünikasyon şirketi Orange'ın üst düzey yöneticisi (CEO) Stephen Richard, İsrailli operatör "Partner" ile iş birliklerini bitirebileceklerini açıklamıştı. Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen basın toplantısında konuşan Richard, "İsrail'den çekilmeyi planlıyoruz. Biraz zaman alacak ama kesinlikle bunu yapacağız. Elimde olsa yarın bırakmaya hazırım" ifadesini kullanmıştı.

İsrail'de 2,84 milyon abonesi olan Partner telekomünikasyon şirketi, pazar payının yüzde 28'ini elinde bulunduruyor. Fransa'nın yüzde 25 hissesine sahip olduğu Orange ise 22 ülkede 150 milyon aboneye hizmet veriyor.

İsrail'de El-Hak'ın da aralarında bulunduğu 5 sivil toplum örgütünün ortak yayınladığı raporda Batı Şeria'da hukuksuz şekilde faaliyet yürütüldüğü belirtiliyor. Raporda Orange'ın iş birliği yaptığı İsrailli operatör Partner'in, ülkedeki yasa dışı Yahudi yerleşim faaliyetlerinin kuruluşuna ve iletişim altyapısına doğrudan katkı sağladığı öne sürülüyor.