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Dünya
Deutsche Welle

'Telekomünikasyon şirketi ABD istihbaratının hizmetinde'

ABD'nin önde gelen telekomünikasyon şirketi AT&T'nin haberleşme trafiğini istihbaratın izleme programına açtığı ileri sürüldü. Birleşmiş Milletler'in haberleşme ağının da izlendiği belirtildi.

16 Ağustos 2015 15:57


İddialar, araştırmacı gazetecilik alanında önde gelen kuruluşlar arasında yer alan "The New York Times" ve "ProPublica"nın ortak çalışmasıyla gündeme getirildi. Buna göre ABD Ulusal Güvenlik Kurumu (NSA), 1985 yılında "Fairview" isimli bir izleme programı başlattı. AT&T şirketi, izleme programı kapsamında şebekesi bünyesindeki tüm e-posta ve internet trafiğini "gönüllü" olarak NSA'in izleme programına açtı. Belgelerin, halen Rusya'da bulunan eski NSA mensubu Edward Snowden tarafından sızdırıldığı belirtildi.

Cep telefonu görüşmeleri de dinleme programına açıldı

NSA yetkilileri, gizli yazışmalarda AT&T şirketini "son derece işbirlikçi" olarak tanımlarken, "olağanüstü yardımsever tutuma" dikkat çektiler. Belgelere göre 2011'den itibaren NSA günde 1,1 milyara ulaşan cep telefonu görüşmesinin kayıtlarına erişme imkânı buldu. Haberde, Birleşmiş Milletler'in haberleşme ağının da izlendiği belirtildi. AT&T sözcüsü, mahkeme kararı olmaksızın kayıtlarını güvenlik kurumlarına bildirmediklerini savundu.

ABD'nin küresel casusluk programı

ABD istihbaratının küresel dinleme programı Avrupa'da tepkiye yol açıyor. NSA'in Fransız şirketleri ve siyasetçileri dinlediği ortaya çıkmıştı. Dinleme programından Almanya da nasibini aldı. Wikileaks'in yayınladığı ve NSA'e ait olduğu iddia edilen belgelere göre halen başbakanlık görevinde bulunan Angela Merkel'in yanı sıra Merkel'den önce bu koltukta oturan Gerhard Schröder ve Helmut Kohl da dinlendi. İngiliz The Sunday Times gazetesinde geçen ay yayımlanan bir haberde, Rusya ve Çin'in eski NSA uzmanı Edward Snowden’ın belgelerine erişim sağladığı iddiası ortaya atılmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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