Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nda arama var!

Dinleme yapılamayan telefon üretildi

Türkiye’yi dinleten merkeze 4.5 saatlik telekulak baskını



Türkiye’deki tüm iletişimin izlenmesine yönelik kararlarla gündeme gelen Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’na telekulak baskını yapıldı. YARSAV Başkanı Emin-ağaoğlu’nun 11 telefonunun dinlenip dinlenmediğinin belirlenmesi için kayıtlar incelemeye alındı.



Telekulak skandalının baş aktörü Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’na (TİB) dün sürpriz bir baskın yapıldı. Ankara 1. Sulh Ceza Mahkemesi Hakimi Hayri Keskin, yanında üç bilirkişi uzmanla, saat 14.30’da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na ait bir araçla TİB’e geldi. Keskin, YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu’nun suç duyurusu üzerine başlayan soruşturma kapsamında TİB kayıtlarını inceledi. Keskin ve bilirkişilerin incelemeleri akşam saatlerine kadar sürdü.



Bir Hakim 3 uzman inceleme yaptı



Telekominikasyon İletişim Başkanlığı’nda yapılan arama dün akşam saatlerinde sona erdi. Yaklaşık 4.5 saat süren aramada TİB’in bilgisayar kayıtlarında yasa dışı dinleme yapılıp yapılmadığı araştırıldı. Bilirkişilerin bu kayıtları inceleyerek hazırlayacakları rapor yasa dışı dinleme iddialarıyla ilgili çok önemli veriler içerebilecek.



Ankara 1. Sulh Ceza Mahkemesi Hakimi Hayri Keskin ile üç bilirkişi uzmanının yaptığı 4.5 saatlik inceleme sırasında, TİB Başkanı Fethi Şimşek de binaya geldi ve 10 dakika içeride kaldı.



Yargıtay dinlendi mi?



YARSAV Başkanı Eminağaoğlu, bu kararlarla kendisinin iletişim kurduğu 11 ayrı telefonun da dinlenildiği şüphesiyle Ankara Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu. Başsavcılığın suç duyurusu ile ilgili takipsizlik kararı vermesine rağmen Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Osman Kaçmaz, yapılan itiraz üzerine takipsizlik kararını kaldırmıştı. Kaçmaz, kararında, TİB’de yasa dışı dinleme yapılıp yapılmadığını belirleyecek bir inceleme yapılması gereğine işaret etmişti.



Bunun üzerine olayla ilgili soruşturma yeniden başlatılmıştı. TİB’de yapılan arama ve inceleme de bu soruşturma kapsamında yapıldı. Bu inceleme kapsamında Eminağaoğlu’nun yası dışı dinleme şüphesini ilettiği 11 ayrı telefonla ilgili kayıtlara bakılacağı öğrenildi. Eminağaoğlu’nun bildirdiği telefon numaraları arasında Yargıtay’ın santral telefonu da bulunuyor.

İnceleme kapsamında bu 11 telefonun yanı sıra yasa dışı dinlemeye alınan başka telefonlar olduğunun da tespit edilmesi halinde soruşturmanın genişleyebileceği belirtildi.



TİB’İn yaptığı dinlemelerin incelenmesini, Cumhurbaşkanı Gül’e ’Kayıp trilyon’ davasında yargı yolunu açan Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Osman Kaçmaz istemişti. TİB, bu karara itiraz etmişti. Sincan 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ne yaptığı itirazda Kaçmaz’ın kararının kaldırılmasını isteyen TİB, bu incelemenin iletişimin tespiti ve dinlenmesi karar ve işlemlerinin tedbir süresince gizli tutulacağını belirten kanuna aykırı olduğunu öne sürmüş, gizliliği ihlal edenler hakkında cumhuriyet savcılarınca doğrudan soruşturma açılacağı vurgulanmıştı. Ancak itiraz reddedildi. Dünkü baskının kararı, Kaçmaz’ın komşu mahkemesi Sincan 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından karara bağlandı. Baskın sonrası konuşan Şimşek, tepkiliydi: “Kamuoyumuz gerçekten inanıyor, burada ne işlem yapılıyorsa hakim kararıyla yapılıyor. Hakim arkadaşımız ile bilirkişiler de burada gereken tespitlerini yaptılar. Gerekli incelemelerini yapıp mahkemesine bu sonucu bildirecekler. Burada yapılan işlemlerin tümü, hem iletişimin tespiti hem de dinlenmesi konuları, kesinlikle gizlidir. Tüm bu işlerle ilgili görevlilerin kanunlarında yazan Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu, Jandarma Kanunu ve MİT Kanunu’nda, ayrıca Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun 135. maddesindeki hükümler gereğince yapılan tüm işlemler gizlidir. Bu gizlilik, eğer bir hakim tespit istemiş, dinleme talep etmişse bu işlemler kesinlikle yasalarda yazılı hükümler, nedeniyle gizlidir. Bu gizlilik kararını hiçbir kurum, merci, mahkeme kaldırmaz. Biz burada yapılacak işlemlerin Türk Ceza Kanunu’nun 285/1 ve 258. maddeleri gereğince hukuka uygun olmayacağı kanaatinde olduğumuzu belirttik. Hakim Bey de yetki, görev ve kendisine gönderilen hakim talimatı çerçevesinde gereğini yaptı.”



Şimşek, bir gazetecinin “Usulsüz dinlemeye ilişkin iddialara yönelik bir tespit var mı” sorusunu, “Burada ne yapılıyorsa kesinlikle Cumhuriyet savcısı ve hakim kararı doğrultusunda yapılıyor. Onun dışında hiçbir işlemin yapılması, hiçbir şekilde mümkün değildir” diye yanıtladı.