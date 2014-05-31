Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'na 'casusluk' baskını

Ankara Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, “Casusluk” iddiasıyla başlattığı soruşturma kapsamında, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’na (TİB) Ankara Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri tarafından baskın düzenlendi. TİB'de bulunan serverlara (sunucu) el koyuldu. Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı TİB'de bulunan önemli ve hassas bilgilerinin yabancı ülkelere aktarıldığı, sonrasında bu bilgi ve verilerin silindiği ve yabancı ülkeler lehine casusluk yapıldığı iddialarına ilişkin soruşturma başlamıştı.

Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri'nin gizli olarak yürüttüğü ve kamuoyuna yansımayan baskını sabah saatlerinde başladı. TİB'i adeta ablukaya alan polis ekipleri, casusluk soruşturması kapsamında serverlara el koydu.

Toygun Atilla’nın Hürriyet’teki haberine göre, Gölbaşı Cumhuriyet Savcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, TİB'in arşivinin tamamen silindiği, bununla irtibatlı olarak söz konusu arşivin silinmeden önce tamamen kopyalanarak kurum dışına çıkartılıp başka kişilere verildiği iddiaları inceleniyor. Yine soruşturma kapsamında 2012 yılı öncesine ait tüm dijital hafızanın ve log kayıtlarının da bu kapsamda silindiği iddiaları da araştırılıyor.

Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı 1 Mayıs'ta yaptığı yazılı açıklamada, TİB binasında yüksek kapasitede veri aktarıldığı tespit edilen birçok uydu internet çanak anteninin tespit edildiği ve bunların yabancı uydulara dönük olduğunun anlaşıldığı ve bu internet çanak antenden, TİB'in verilerinin yabancı uydular aracılığıyla bilinmeyen bir yere, yabancı uydulara aktarıldığı, iddialarının da araştırıldığını söylemişti.