Telekomünikasyon 50 bin kişiyi istihdam edecek

Telekomünikasyon alanında faaliyet gösteren Millenicom Türkiye'yi çatısı altında bulunduran European Telecommunication Holding Üst Yöneticisi (CEO) Şevki Kuyulu, ileri teknolojilere yapılacak yatırımlarla birlikte telekom sektörünün önümüzdeki üç yılda 50 bin kişiye iş olanağı yaratmasını beklediklerini bildirdi. Kuyulu, dün yaptığı açıklamada, yasal düzenlemelerden yetişmiş işgücü ihtiyacına kadar pek çok önemli konuda telekomünikasyon firmalarının gereksinimlerinin bulunduğunu ve sektörde şu anda birçok sorun yaşandığını belirtti.



Sektörde çeşitli sorunlara karşın yatırımların hız kesmeden büyük bir ivmeyle devam ettiğini vurgulayan Kuyulu, uzun vadede en önemli sektörler arasındaki yerini daha da yukarılara taşıyacak telekomünikasyon alanında yetişmiş işgücü ihtiyacının önemli bir boyuta ulaşacağına dikkati çekti.



Tam anlamıyla bir teknoloji devriminin gerçekleştiği, elektronik şebekelerin hızla yayıldığı ve devletlerin sektörden çekildiği günümüzde, mobil telefon sanayinin de olağanüstü ivmelendirmesiyle sektörde ciddi bir insan kaynağı açığı olduğunun altını çizen Kuyulu, şunları kaydetti: "Telekom sektörü, yüksek teknolojiyle en yakından ilişkili, teknoloji devrimlerinin en sert şekilde hissedildiği sektör olma konumunu koruyor.



Sektör çalışanlarının aygıtsal bazda ve yazılım açısından en son gelişmeleri sürekli olarak takip etmesi gerekiyor. Bu da yetişmiş işgücü sorununu beraberinde getiriyor. Aslında bu sorun sadece bizim sektörümüzün değil ülkemizin de en büyük sorunlarının başında geliyor. Bilhassa nitelikli telekom teknisyenleri ile programcılar ve mühendisler kolayca iş bulabiliyor.



Önümüzdeki günlerde üçüncü nesil (3G), Wi-Max, IPTV, numara taşınabilirliği, bilgisayar-telefon entegrasyonu, ses-veri-görüntü bütünleşmesi (Triplay) gibi ileri teknolojilere yapılacak yatırımlarla birlikte telekom sektörünün önümüzdeki üç yılda 50 bin kişiye iş olanağı yaratmasını bekliyoruz."



En çok telekom uzmanı aranıyor



Netron Genel Müdürü Bülent Tekmen de Türkiye'de bilgi ve iletişim teknolojileri alanında son derece nitelikli eğitimler verildiğini vurgulayarak bilişim sektörüne her yıl dahil olan 5 bin kişinin yetişmiş işgücü ihtiyacını karşılamaktan uzak kaldığına dikkati çekti.



Bilişim alanında şirketlerin en çok aradıkları elemanlar arasında yüzde 20 ile telekom uzmanlarının başı çektiğine işaret eden Tekmen, Türkiye'deki eğitimlerin dünya standartlarında olduğunu ve bunun da ülkeyi küresel boyutta bir üst seviyeye taşımak için büyük önem taşıdığını vurguladı.

