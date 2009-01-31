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Spor

Telekom'un Kaf-Kaf keyfi

Türk Telekom, Karşıyaka'yı Hakan Köseoğlu'nun 28 sayılık performansına rağmen sahasında 87-81 yendi.

31 Ocak 2009 02:00

Türk Telekom, Beko Basketbol Ligi'nin 17. haftasında Karşıyaka'yı Hakan Köseoğlu'nun 28 sayılık performansına rağmen sahasında 87-81 yendi.

Karşılaşmaya Bekir'in 3 sayılık basketiyle başlayan Türk Telekom, Dudley ve Asım'ın pota altından iyi kullanmasıyla 2. dakikada 7-2'lik skorla 5 sayılık farka ulaştı. Bu dakikadan sonra savunmasını sertleştiren Pınar Karşıyaka, rakibine sayı atma şansı tanımazken, bulduğu 7 sayıyla 3. dakika içinde 9-7'lik üstünlüğü yakaladı.

Takımların sayı üretmekte zorlandığı bu dakikalarda Mutlu ve Asım ile skor üreten başkent temsilcisi, 7. dakikaya 14-11 önde girdi. Rakibinin uzun oyuncularını iyi savunan Türk Telekom, Mutlu ve Bekir'in dış atışlardan bulduğu basketlerle aradaki farkı açtı ve çeyreği 24-15 üstün bitirdi.

2. periyota tam saha baskı yaparak başlayan Pınar Karşıyaka, Benton ile etkili olurken, rakibine Blakney ile karşılık veren Türk Telekom, 13. dakikayı da 29-21 üstün geçti. Benton ve Williams'ın basketleriyle oyundan kopmayan rakibi karşısında Serkan ile dış atışlardan, Dudley ile de pota altından skor üreten Türk Telekom, aradaki farkı korudu ve 17. dakikaya 8 sayı farkla (35-27) önde girdi.

Ribauntlarda rakibine üstünlük sağlayan ve boyalı alandan sayılar üreten Pınar Karşıyaka, savunmasında Serkan'ı durdurmakta zorlanınca, Türk Telekom, devreyi 42-36 üstün tamamladı.

Maçta ikinci yarıya hücumda çok etkili giren Türk Telekom, Blakney, Bekir ve Wright'ın sayılarıyla 11-2'lik seri yakalayarak 23. dakika içinde farkı 15 sayıya (53-38) çıkardı.

Karşılıklı basketlerle geçilen bu bölümde Pınar Karşıyaka, Hakan'ın da skora katkı yapmasıyla farkı biraz olsun azaltsa da 26. dakika 59-49 başkent temsilcisi lehine geçildi. Hakan'ın 3 sayılık basketleriyle oyundan kopmayan rakibi karşısında özellikle Serkan ile etkili olan Türk Telekom, oyunun kontrolünü elinde tuttu ve bu periyotu da 11 sayı farkla 67-56 önde geçti.

Pınar Karşıyaka, son çeyreğin ilk dakikalarında özellikle Benton ile pota altını çok etkili kullanırken, 8-4'lük seri yakalayarak 33. dakika içinde farkı 7 sayıya kadar indirdi: 71-64

Wright'ın basketiyle hücumdaki sıkıntısına son veren Türk Telekom, yine bu oyuncunun sayılarıyla oyunun kontrolünü yeniden eline aldı ve 36. dakikayı 79-67 üstün geçti. Hakan ve Valentin ile art arda 3 sayılık basketler bulan Pınar Karşıyaka, yakaladığı 8-0'lık seriyle bitime 2.5 dakika kala 79-75'lik skorla farkı 4 sayıya indirdi.

Kalan süre içinde yapılan taktik faulleri Blakney ve Serkan ile sayıya çeviren Türk Telekom, dakika alan tüm oyuncularının sayı attığı karşılaşmadan 87-81 galip ayrıldı.

TÜRK TELEKOM: 87 - PINAR KARŞIYAKA: 81
Salon: Atatürk
Hakemler: Mehmet Keseratar, Can Atsüren, Ziya Özorhon
Türk Telekom: Bekir 9, Tutku 6, Mutlu 6, Dudley 5, Asım 7, Wright 13, Serkan 23, Blakney 14, Winston 2, Barış Özcan 2
Pınar Karşıyaka: Williams 14, Hakan 28, Valentin 8, Brown 4, Benton 23, Erhan, Gökper, Ömer, Furkan 4
1. periyot: 24-15
Devre: 42-36 (Türk Telekom lehine)
3. periyot: 67-56
Beş faulle çıkanlar: 38.48 Hakan, 39.20 Valentin, 39.47 Erhan (Pınar Karşıyaka)

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