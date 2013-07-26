Telekom'un Digiturk teklifi 530 milyon dolar

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Şakir Ercan Gül, Türk Telekom'un, Çukurova Holding ile Providence Equity Partners'ın ortak olduğu dijital yayın platformu Digiturk'ün yüzde 53 hissesini satın almak için 530 milyon dolara bağlayıcı olmayan teklif verdiğini, ancak Çukurova grubunun bu fiyata satmayı düşünmediğini söyledi.

Sky 360 kanalında bir programa katılan Gül, "Şu an bize doğrudan doğruya tek bir şirketten bağlayıcı olmayan gelen teklif var. O da Çukurova hisseleri için yaklaşık 530 milyon dolara tekabül ediyor. Toplamı için 1 milyar dolara denk geliyor. Bu da Türk Telekom'un teklifi. Onun dışında aldığımız net bir teklif yok" dedi.

Bu fiyatın kendileri için referans bir fiyat olduğunu kaydeden Gül, "Bu da 1 milyar doların altında bir satışın olmayacağının bir göstergesi oldu. Grubun bu tekliften haberi var. Tabi, grubun bu fiyata satmayı düşünmediğini biliyoruz. Dolayısıyla ABD'li ortak da bu fiyata satmayı düşünmüyor. Hiç ilgilenmediler bu teklifle" diye konuştu.

Futbolda Süper Lig yayın haklarını da elinde bulunduran Digiturk'te Çukurova Holding'in yüzde 53, Providence Equity Partners fonunun ise yüzde 47 hissesi bulunuyor.



TMSF Çukurova'ya süre tanımıştı



Çukurova Holding'in İnterbank protokolünden kaynaklanan borçlarını tahsil etmek amacıyla grubun medya aktiflerinin yönetimini devralan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Digiturk'ü daha yüksek bir fiyattan satabileceğini belirten Çukurova Holding'e satış için süre tanımıştı.

Gül, "Çok değişik alıcı adayları var. Türk Telekom'dan, hemen hemen tüm GSM operatörlerinden, dış alıcılara, Doğuş Grubu'na kadar adaylar var" diyen Gül, Türkiye'den 3-4 tane alıcı adayı olduğunu söyledi.

TMSF olarak kendilerinin bir takvim işletmediğini kaydeden Gül şunları söyledi:

"ABD'li ortak kendi hissesini bize devredip satma seçeneğini istemedi. Çukurova grubu ile yapmış olduğu özel anlaşmaların devam etmesini istedi. Biz de 'o özel anlaşmaların devam etmesi bizim açımızdan mümkün değil' dedik. Ama sizin uygun göreceğiniz bir alıcı adayı bu varlığı alabilir. Görüşün mutabakata varın ve onu bize getirin, biz de bir değerlendirme yapalım.... Eğer grup bize şu an birisiyle anlaştığını söylerse biz de uygun görürsek, evet deyip satışı sonlandırabiliriz. Ya da eğer grup bize derse değişik alıcı adayları var ama siz bunun için ihale makanizmasiyla satın, rakam öyle belirlensin derse biz ona varız"



Bir ay içinde belli olacak



Bir ay içinde eğer mücbir bir neden olmazsa bu satışın grup tarafından gerçekleşip gerçekleşmeyeceğinin belli olacağını kaydeden Gül, gerçekleşmemesi durumunda TMSF'nin takvimini başlatabileceğini kaydetti.

Gül ayrıca, TMSF'nin alacaklarının büyük bir kısmını, belki de tamamını bu satıştan elde edebileceğini ifade etti.