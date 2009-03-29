Telekom’un çıkışı sürüyor



Türk Telekom, yeni transfer El-Amin’in 2 sayıyla oynadığı maçta Aliağa Petkim’i deplasmanda 70-69’luk skorla yenerek üst üste 11. galibiyetini aldı.



Beko Basketbol Ligi'nde Türk Telekom, Aliağa Petkim'i 70-69 yendi.



Karşılaşmaya iyi başlayan Türk Telekom, 4. dakikada 9 sayılık farka (11-2) ulaştı. Ceyhun, Davis ve Fatih ile 8-0'lık bir seri yakalayan Aliağa Petkim, aradaki farkı 1 sayıya (10-11) kadar indirmeyi başardı. Ancak arka arka basketler bulan Başkent temsilcisi ilk periyodu 26-16 önde tamamladı.



İkinci periyodun ilk dakikalarında Aliağa Petkim'den Davis dışında her iki ekibin oyuncuları da sayı bulmakta zorlandı. Daha sonra oyunda ağırlığını tekrar hissettiren Türk Telekom, bir ara 16 sayıya kadar çıkardığı farkı korudu ve ilk yarıyı da 47-33 üstün bitirdi.



Üçüncü periyodun başında Reha ve Ceyhun ile 3 sayılık basketler bulan evsahibi ekip, periyodun bitimine 3,5 dakika kala Reha'nın basketiyle aradaki farkı 1 sayıya (52-53) kadar indirdi. Ancak Türk Telekom, 3. periyodu 57-54 önde tamamladı.



Son periyoda daha iyi başlayan Aliağa Petkim, Davis'in 32. dakikada bulduğu basketle öne geçti: 59-57



Asım'ın bulduğu basketle maçın bitimine 5,5 dakika kala 61-59 öne geçen Türk Telekom maçın sonuna kadar bu üstünlüğünü korudu. Aliağa Petkim'de Bora son hücumdan istediği gibi yararlanamayınca karşılaşma Türk Telekom'un 70-69 üstünlüğü ile sona erdi.



ALİAĞA PETKİM: 69 - TÜRK TELEKOM: 70



Salon: ENKA

Hakemler: Mehmet Keseratar, Serkan Sert, Murat Ciner

Aliağa Petkim: Reese 8, Davis 20, Reha 14, Fatih 6, Ceyhun 14, Hazer 2, Hakan 3, Eren, Bora 2

Türk Telekom: Serkan 11, Bekir 2, Tutku 11, Bajramoviç 19, Lang 6, Blakney 3, Mutlu 4, El Amin 2, Dudley 4, Asım 8

1. periyot: 16-26

Devre: 33-47

3. periyot: 54-57

5 faulle Çıkan: 39.19 Asım (Türk Telekom)



