Telekom'un 7'den 77'ye kampanyası devam ediyor

T24- Türk Telekom, 7’den 7’ye Bedava Kampanyası ile ev telefonundan akşamdan sabaha kadar bedava konuşturmaya devam ediyor. Kampanya Haziran ayı sonuna kadar devam edecek.







Türkiye’nin öncü iletişim ve yakınsama teknolojileri şirketi Türk Telekom, akşam 7’den sabah 7’ye bedava konuşma fırsatı sunduğu “7’den 7’ye Bedava Kampanyası”nı Haziran ayı sonuna kadar uzattı. Kampanyanın gördüğü ilgi, kararda etkili oldu.





7’den 7’ye Bedava Kampanyası’nda Türk Telekom müşterileri, sabit hatlarından akşam 7’den sabah 07.00’ye kadar yaptıkları şehir içi ve şehirler arası aramalar için herhangi bir ücret ödemiyorlar. Kampanyada 3 bin dakikalık adil kullanım limiti uygulanıyor.





Türk Telekom Satış Başkanı Aydın Çamlıbel 7’den 7’ye kampanyasının süresini müşterilerinin yoğun ilgisi üzerine uzatma kararı aldıklarını belirterek şunları söyledi:





“Müşterilerimize katma değerli hizmet ve ürünlerimizin yanı sıra, düzenlediğimiz kampanyalarla en ucuz arama ücretlerini sunarak, iletişim giderlerinden tasarruf sağlamalarını amaçlıyoruz. 7’den 7’ye Bedava Kampanyası da müşterilerimizden yoğun ilgi gördü. Türk Telekom’un avantajlar dünyasından daha fazla müşterimizin yararlanmasını sağlamak amacıyla, kampanyamızın süresini Haziran ayı sonuna kadar uzattık. Böylelikle müşterilerimizin daha uzun bir dönemde bedava görüşme yapabilmesinin önünü açtık. Hayata değer katan kampanyalar düzenlemeye devam edeceğiz.”





Ayrıca tüm eve avantaj tarifelerini kullanan Türk Telekom müşterileri de, 30 Haziran’a kadar “Cepten Evi Aramanın En Ucuz Yolu (6,5 kuruş/ dakika)” kampanyasından yararlanabiliyorlar. Kampanya kapsamında, sabit telefonlardan GSM yönüne yapılan aramalar tüm vergiler dahil, dakikası sadece 6,5 kuruş olarak ücretlendiriliyor. Uluslararası 1. Kademe aramaların dakika ücreti de ay sonuna kadar 6,5 kuruş olarak uygulanıyor.