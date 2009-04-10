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Ekonomi

Telekom'dan Turkcell'e dava

Telekom, ödenen fazla bağlantı ücretlerinin tahsili ve doğan zararın tazmini için Turkcell'e dava açtı.

10 Nisan 2009 03:00

Türk Telekom, Turkcell'e ödenen fazla bağlantı ücretlerinin tahsili ve doğan zararın tazmini için alacak davası açtı.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamada, "Turkcell AŞ'ye, şirketimiz ile akdetmiş olduğu şebekelerarası irtibat ve işbirliği sözleşmesine ve mevzuata aykırı davranış göstermek suretiyle 'maliyet + makul kâr' esasına aykırı olarak yüksek miktarda çağrı sonlandırma ücreti alması nedeniyle ödenen fazla bağlantı ücretlerinin tahsili ve doğan zararın tazminine ilişkin 8 Nisan 2009'da Ankara 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde alacak davası açılmıştır" denildi.
Açıklamada, söz konusu davanın maruz kalınan doğrudan ve dolaylı zararların giderilmesi amacıyla açıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Fazlaya ilişkin her türlü haklarımız saklı kalmak üzere, fazladan ödenmek zorunda kalınan arabağlantı (çağrı sonlandırma) ücreti için şimdilik 10,000 TL ve uğranılan doğrudan veya dolaylı zararlar için de şimdilik 10,000 TL'nin tahsil edilmesi talep edilmiştir" denildi.

Konuya yakın hukuk uzmanları, söz konusu davada Türk Telekom'un haklı çıkması halinde, Turkcell'den talep edilen tazminatın 500 milyon TL'nin üzerinde bir tutar olabileceği söylüyorlar.

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