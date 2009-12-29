Telekom'dan sevindiren haber

T24- Türk Telekom'un, tüm müşterilerine sevdiklerine yeni yıl dileklerini iletebilmeleri için 4 saat görüşme hediye edeceği bildirildi.

Türk Telekom'dan yapılan yazılı açıklamada, 31 Aralık 2009 günü saat 18.00'den 1 Ocak 2010 gecesi 23.59'a kadar kullanılabilecek hediye dakikaların, mevcut tarifeden bağımsız olarak ölçüleceği ifade edildi.



Açıklamada, bireysel ve kurumsal tüm Türk Telekom müşterilerinin kullanabileceği söz konusu 4 saat bedava konuşma için herhangi bir başvuru ya da taahhüt gerekmediği kaydedildi.