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Ekonomi

Telekom'dan sevindiren haber

Türk Telekom'dan abonelerine sevindirici haber:Yılbaşında 4 saat konuşma bedava

29 Aralık 2009 02:00

T24- Türk Telekom'un, tüm müşterilerine sevdiklerine yeni yıl dileklerini iletebilmeleri için 4 saat görüşme hediye edeceği bildirildi.

Türk Telekom'dan yapılan yazılı açıklamada, 31 Aralık 2009 günü saat 18.00'den 1 Ocak 2010 gecesi 23.59'a kadar kullanılabilecek hediye dakikaların, mevcut tarifeden bağımsız olarak ölçüleceği ifade edildi.

Açıklamada, bireysel ve kurumsal tüm Türk Telekom müşterilerinin kullanabileceği söz konusu 4 saat bedava konuşma için herhangi bir başvuru ya da taahhüt gerekmediği kaydedildi.

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