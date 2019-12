-TELEKOM'DAN RAMAZAN VE BAYRAMDA TAM GÜN BEDAVA ANTALYA (A.A) - 08.08.2010 - Türk Telekom, Ev Avantaj tarifelerini kullanan 4,3 milyon müşterisine, Ramazan ayı ve bayramı boyunca ev ve iş telefonu aramalarını tüm gün ''bedava'' yapma olanağı sunuyor. Geçtiğimiz günlerde tüm bireysel müşterilerine sunduğu ''7'den 7'ye bedava'' kampanyasını yıl sonuna kadar uzatan Türk Telekom, bu kampanyanın da geçerli olduğu Ramazan ayı ve bayramı süresinde, her iki kampanyadan da yararlanarak tüm gün boyunca bedava konuşabilecek Ev Avantaj müşterilerine 6 bin dakikalık adil kullanım limiti uyguluyor. Türk Telekom Pazarlama ve İletişim Başkanı Erem Demircan, kampanyanın tanıtımı dolayısıyla düzenlenen toplantıda, toplam 35 bin kişi ile Türk Telekom Grubu'nun ''Türkiye'de en fazla istihdam yaratan şirket'' olduğunu anlattı. Mayıs 2009'dan itibaren internet erişim hızını yükselttiklerini hatırlatan Demircan, bugün 3,5 milyon abonenin 8 mbps'lik tarife paketlerini kullandığını, yani her 2 ADSL kullanıcısından birinin bu pakette yer aldığını kaydederek, son 5 yılda ADSL kullanıcı sayısının 4 kattan fazla yükselerek, 6,5 milyona ulaştığını belirtti. Demircan, ADSL'de kişi başı data kullanımının son 16 ayda yüzde 89 arttığını kaydederek, ''Kişi başı ortalaması 12 GB'a ulaştı. Uluslararası araştırma kuruluşu Analysis Mason'a göre Türkiye'de ADSL, Avrupa'da en ucuz ve en hızlı 5 ülkeden biri'' dedi. Ev Avantaj abonelerinin Ramazan ayının ilk gününden bayramın son gününe kadar, sadece abone oldukları paket ücretlerini ödeyip, hiçbir ek ücret ödemeden, tüm ev ve iş telefonlarını sınırsız arayabileceğini bildiren Demircan, ''Biz bunu, Ev Avantaj abonelerine bundan sonra yapacağımız kampanyaların bir göstergesi, bir parçası olarak sunuyoruz'' dedi. Kampanyaya katılmak için herhangi bir taahhüt gerekmediğinin altını çizen Demircan, Mart-Temmuz arasında 4,3 milyon aboneye ulaşan Ev Avantaj tarifesine her ay ortalama 400 bin-500 bin yeni abonenin geçtiğini belirterek, Ev Avantaj tarifesinde olanlar ile bu süre içerisinde tarifeye abone olacakların, söz konusu kampanyadan yararlanacağını ve bu tarife abonelerine yönelik kampanyalarının önümüzdeki dönem de süreceğini söyledi. Türk Telekom Satış Başkanı Aydın Çamlıbel de, ''Dünyadaki trendlerin aksine Türkiye'de ev telefonu kullanımını artırmayı başarıyoruz. Şehirlerarası trafik yüzde 41, mobile doğru arama yüzde 28, şehiriçi arama yüzde 11 olmak üzere, toplam trafikte ortalama yüzde 16'lık dakika artışı sağladık. Bunlar tamamen getirdiğimiz hizmetlerin, fiyatların, abonelerimiz tarafından olumlu algılandığının bir göstergesidir. Sadece ev avantaj tarifelerimiz sayesinde, müşterilerimize bir anlamda 350 milyon liralık değer kattık. Türk Telekom adeta tarih yazıyor'' diye konuştu. Kampanya sunumunun ardından salona Cem Yılmaz'ın gelmesi, toplantıda sürpriz yaşattı. Yaptığı konuşmada, Türk Telekom markası ile birlikteliğinden mutlu olduğunu ifade eden Yılmaz, 3 milyon 900 bin kişinin izlediği AROG'a Türk Telekom'un sponsor olduğunu ve sinemaya katkı sağlandığını belirtti.