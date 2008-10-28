Telekom'dan örnek davranış



Beko Basketbol Ligi takımlarından Türk Telekom'da, oyuncular ve teknik kadro, Türk Kızılayı'nın düzenlediği ''1 Milyon İyi İnsan Aranıyor'' kampanyasına kan bağışında bulunarak destek verdi.



Türk Kızılayı ile Türk Telekom Basketbol Takımı arasında toplumda kan bağışı konusunda farkındalık yaratılmasının sağlanması, gönüllü kan bağışçı kazanımı ve bilinçlendirilmesi konusunda işbirliği protokolü imzalandı.



Türk Kızılayı Genel Merkezi'nde düzenlenen protokol törenine, Türk Kızılayı Genel Başkanı Tekin Küçükali, Türk Telekom Gençlik ve Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi, Basketbol Şube Sorumlusu ve Türk Telekom Spor Yatırımları Proje Direktörü Ersin Eroğlu, Türk Telekom Başantrenörü Ercüment Sunter, teknik kadro ve basketbolcular katıldı.



Türk Kızılayı Genel Başkanı Tekin Küçükali, çok anlamlı bir sosyal sorumluluk örneği veren Türk Telekom'a teşekkür ederek, ''Bu bizim için tarihi bir buluşma. 140 yıllık tarihimizde ilk kez bir spor kulübüyle işbirliği yapıyoruz. Türk Telekom'u attığı bu adımdan dolayı kutluyorum. Umarım uzun soluklu bir işbirliği olur. Bundan sonra salonlarda Türk Telekom ve Türk Kızılayı hep birlikte olacak. Umarım bu işbirliğinden gerekli mesajlar çıkarılır'' dedi.



Türk Telekom Gençlik ve Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi, Basketbol Şube Sorumlusu ve Türk Telekom Spor Yatırımları Proje Direktörü Ersin Eroğlu ise bu kampanyaya gönüllü olarak katıldıklarını ifade ederek, ''Türk Telekom olarak, basketbolun sadece bir oyun olmadığını göstermek istedik. Türk Telekom olarak sosyal sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz. Bundan sonra formamızda reklam yerine Türk Kızılayı'nın amblemi yer alacak. Yaptığımız tüm etkinliklerde Türk Kızılayı'na destekte bulunacağız. Türk insanının geleceği için büyük bir sorun olan kan stoklarının azalmaması için elimizden geleni yapacağız'' diye konuştu.



Türk Telekom Başantrenörü Ercüment Sunter, böyle bir kampanyaya katıldıkları için takım olarak gurur duyduklarını vurgulayarak, bugüne kadar ihmal edilmiş kan bağışı kampanyasına destek oldukları için mutlu olduklarını söyledi. Takım kaptanı Tutku Açık da, bu konuda diğer spor kulüplerine de örnek olmak istediklerini belirterek, ''Hiçbir zaman sosyal sorumluluklarımızı unutmamalıyız. Bu konuda biz ilk olduk. Öncü olduğumuz bu konuda diğer spor kulüplerine de örnek olmak istiyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün seçtiği bir amblemi göğsümüzde taşımaktan gurur duyacağız'' ifadelerini kullandı.



Protokol töreninin sonunda kendisine hediye edilen 61 numaralı formayı giyen Tekin Küçükali, ''Umarım siz şampiyon olursunuz, bizde 1 milyon iyi insan buluruz'' dedi. Protokol töreninin ardından ise başta Ersin Eroğlu olmak üzere, teknik yönetim ve basketbolcular, ''1 Milyon İyi İnsan Aranıyor'' kampanyasına katıldı ve kan bağışında bulundu.



